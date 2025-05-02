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台南補助石綿清運 須自費拆除引發占名額亂象 將改先拆先清原則

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市政府前年起補助石綿建材清運費用，圖為台南目前還有不少石綿建材的屋舍。圖／南市環保局提供
台南市政府前年起補助石綿建材清運費用，圖為台南目前還有不少石綿建材的屋舍。圖／南市環保局提供

石綿建材有害健康，但清除費用高昂，台南市政府前年起補助清運費用，迄今處理逾3千公噸，議員昨質詢說有市民申請清運補助，因拆除須自費，最後未處理還占了補助名額，也有拆除後隨意處理危害環境，對此，市府表示審核將採「先拆先清」，並訂3個月期限。

南市環保局目前清運申請量為4700公噸，環境部核定補助4200公噸，已實際清運3200公噸；局長許仁澤說，為避免資源閒置，未在期限內清除的申請案將取消補助資格，名額讓給其他有需求民眾，會請民眾拆除後主動通報裝袋數，由環保局依序清運。

環保局在市議會業務報告，市議員沈家鳳、林燕祝質詢說，石綿清理費用1公噸要1、2萬元，但有人申請補助後遲未清除，占著名額，導致其他民眾即使已自行拆除仍等不到清運，或要等幾個月，堆置石綿瓦恐危及健康，應盡速處理。

許仁澤答詢說，石綿危害健康，清除工作刻不容緩，市府提供免費清運服務就是希望減輕民眾負擔，將依清運順序調整分配原則，預計訂出3個月的處理期限，並採先拆先清原則，避免占用名額情形持續發生。

此外，去年補助經費仍有剩餘，議員陳秋宏建議要強化宣導並爭取更多補助；環保局表示，以無人機空拍對比出石綿建材並寄發通知，卻有民眾誤以為將受罰而未申請，且空拍僅拍到屋頂，將檢討並改進作法。

環保局表示，清運補助對象除一般住宅、農業設施、宗教場所與私校外，經目的事業主管機關核准註銷或廢止的事業建物如工廠、畜牧場等也符合資格，補助項目為清運與處理費用，拆除須由民眾自費，清運可由合格廠商代為處理，減少民眾負擔並降低環境汙染風險。有意申請石綿清運可上網至「台南市政府環保局資源回收全民動起來」網站查詢與下載申請表。

環保局 空拍 議員

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