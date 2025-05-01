快訊

獨／便當店母女遭騙1200萬…警諷「還活著喔」鬧2命 懲處出爐

日職／古林睿煬首局亂流回穩飆155公里火球 火腿棒打前隊友5局扳平

麻衣切斷王泉仁2年後喊復出 親揭9年婚姻玩完原因

台南2文學獎徵件 書寫台灣時代記憶

中央社／ 台南1日電

台南市政府文化局今天宣布，第十五屆台南文學獎、第五屆葉石濤短篇小說文學獎開始徵件，以推動在地文學創作，書寫台灣時代記憶。

文化局指出，第十五屆台南文學獎5月1日起徵件，為期3個月；今年以「當風吹過南城」為主題，象徵風如細線般牽引著人與土地的情感交織，期盼透過書寫，喚起城市記憶與情感脈動。

第十五屆台南文學獎徵文文類，涵蓋台語/華語短篇小說、台語/華語現代詩、華語散文、劇本、古典詩、青少年散文、「風起‧臺南」小品文等9大文類，總獎金新台幣180萬元。

第五屆葉石濤短篇小說文學獎，鼓勵小說家持續挖掘社會百態、融入創作，徵文限2024年6月1日至2025年5月31日「已公開發表」2萬字以內短篇小說，首獎獎金30萬元。

台南 小說 文學

延伸閱讀

北市音圖中心總工程費暴增至破百億 議員：標得出去？

2025漁光島生活節5/3-5/11登場

竹縣美術館設計案揭曉 竹間團隊融合竹北記憶奪首獎

新北市美術館開館第二周卡司揭曉 張清芳、蕭煌奇接力登場

相關新聞

台南鳳梨上市了！黃偉哲直播帶貨 40分鐘熱銷4000公斤

台南鳳梨即將進入生產旺季，市長黃偉哲今天出席電視購物台，直播銷售最新鮮、最美味的關廟鳳梨，關廟區保東國小附設幼稚園的小朋...

南市多座公園「沙漠化」？ 議員：掃除落葉作法應檢討

台南市議員朱正軒指出公園綠地「沙漠化」問題嚴重，目前環保志工在各里協助清潔維護，但仍多採傳統模式，將落葉與自然物「掃乾淨...

嘉市議員送營養早餐給教育處長 要求補助弱勢兒餐費

少子化，學童早餐營養、視力、蛀牙及健檢等健康議題受關注，嘉義市多位議員上午質詢，要求比照雙北補助弱勢兒早餐費，增加健檢補...

廢棄豬舍改造文青蛋糕店 嘉義青年返鄉推客製減糖蛋糕

嘉義縣青年洪苡宸返鄉創業，在新港成立「五歡喜」甜點工作室，憑藉細心、認真態度，提供客製化蛋糕服務，目前母親節訂單已爆滿，...

登革熱病媒蚊北漂雲林白沙屯進香引關切 衛生局：人多要小心

白沙屯媽祖今天起駕預計5月3日抵達目的地北港朝天宮，今年報名人數逾32萬人創新高，抵北港當天預估將有逾40萬入潮；去年傳...

台南碎木料化身活動防揚塵軟墊 結合公園讓資源循環再利用

台南市每年有1萬多公噸的廢樹枝，除了可利用的化身家具與創作小物外，進入焚化爐或擺著等腐朽太可惜，環保局成立木料銀行，把樹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。