台南2文學獎徵件 書寫台灣時代記憶

台南市政府文化局今天宣布，第十五屆台南文學獎、第五屆葉石濤短篇小說文學獎開始徵件，以推動在地文學創作，書寫台灣時代記憶。

文化局指出，第十五屆台南文學獎5月1日起徵件，為期3個月；今年以「當風吹過南城」為主題，象徵風如細線般牽引著人與土地的情感交織，期盼透過書寫，喚起城市記憶與情感脈動。

第十五屆台南文學獎徵文文類，涵蓋台語/華語短篇小說、台語/華語現代詩、華語散文、劇本、古典詩、青少年散文、「風起‧臺南」小品文等9大文類，總獎金新台幣180萬元。

第五屆葉石濤短篇小說文學獎，鼓勵小說家持續挖掘社會百態、融入創作，徵文限2024年6月1日至2025年5月31日「已公開發表」2萬字以內短篇小說，首獎獎金30萬元。