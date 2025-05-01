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老家豬舍變甜點工作室 嘉縣青年返鄉創業

中央社／ 嘉義縣1日電

嘉義縣青年洪苡宸3年前返鄉創立甜點工作室，改造閒置多年豬舍成充滿溫馨的甜點場域，同時指導社區民眾製作低糖甜點，縣長翁章梁今天訪視並與社區長輩體驗製作銅鑼燒樂趣。

母親節將近，翁章梁今天到新港「五歡喜」甜點工作室，訪視返鄉指導社區民眾製作低糖甜點的青創業者洪苡宸，並為縣長夫人Q版蛋糕用乳酪手繪「Lily母親節快樂」文字裝飾。

翁章梁致詞表示，在「庄腳」開店的「五歡喜」甜點工作室，象徵嘉義青年返鄉創業、實現夢想的可能；希望大家支持在地青年創業品牌，為嘉義注入更多活力與希望。

嘉義縣政府發布新聞稿指出，「五歡喜」甜點工作室由返鄉青年洪苡宸一手創立，原本從事會計工作，因對甜點有濃厚興趣，辭去原職投身連鎖糕點店，並從學徒一路做起，經過7年歷練，逐步晉身為副主廚。

洪苡宸3年前返鄉，在嘉義縣政府勞青處的創業補助及專業輔導支持下，在新港鄉創立「五歡喜」甜點工作室。

縣府指出，洪苡宸改造自家閒置多年的豬舍，蛻變成充滿溫馨氛圍的甜點天地。為了讓長輩無負擔地享用甜點，她開發減糖蛋糕，平時還會到社區教授甜點課程，帶領長輩動手製作糕點，讓烘焙成為連結社區情感的重要橋梁。

縣府表示，「五歡喜」甜點工作室主打減糖健康飲食，提供各式客製化蛋糕，部分食材選用嘉義縣新港黑豆、番路水蜜桃、溪北鳳梨與竹崎檸檬等在地水果。

洪苡宸分享前陣子最夯的「難哄」蛋糕，最高紀錄1天做了70個，今年母親節已接到上百筆訂單。

嘉義 甜點

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