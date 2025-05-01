2025漁光島生活節5/3-5/11登場

照片取自臺南市政府

「2025漁光島生活節」將於5月3日至5月11日盛大登場，以「光岸音樂祭」、「鯤森市集」與「島民市集」為主軸，將邀集美秀集團、脆樂團等11組深受年輕世代喜愛的音樂人熱力演出。

臺南市長黃偉哲表示，漁光島被譽為「台南秘境」，有好山好水、好海灘及好森林，景緻美不勝收，且鄰近市區，過橋即可觀賞月牙灣，登島體驗歲月靜好。近年來市府透過舉辦藝術節、音樂祭等多元藝文活動，成功帶動觀光熱潮，成為全國知名人氣景點。

文化局代理局長林韋旭指出，自2017年首度舉辦漁光島藝術節以來，透過當代藝術策展、場域裝置創作及公眾參與，成功引領大眾重新認識這座小島的生態景觀與人文歷史。今年起，藝術節正式轉型為「生活節」系列活動，以更貼近日常生活的策展形式，開啟小島生活與休閒體驗的新想像。

南市府文化局說明，本活動以「生活即藝術」為核心理念，首度策劃跨域結合音樂展演、生活美學、市集體驗及身心療癒等多元活動。特別是母親節期間推出的「放空聲活日」專場，邀請民眾一起「放空」，透過更開放、具參與感的策展方式，吸引各年齡層和族群共赴小島，在藝術與自然交織的氛圍中沉浸。

文化局補充，本屆生活節活動內容涵蓋3大主軸：「光岸音樂祭」、「鯤森市集」與「島民市集」。其中，「光岸音樂祭」將於5/3(六)、5/4(日)在夕陽與海風中打造沉浸式音樂饗宴，邀集11組深受年輕世代喜愛的音樂人熱力演出，包括台式搖滾代表美秀集團、金曲獎最佳演唱組合脆樂團、新生代浪漫系樂團溫蒂漫步及創作歌手吳汶芳等，展現多元曲風，讓觀眾在音樂中找到共鳴。

「鯤森市集」則以森林系風格為主題，網羅文創手作、風味餐飲及綠意職人品牌；「島民市集」則融合在地料理與漁村生活記憶，傳遞最純粹的台南人情味。母親節週末（5/10至5/11）特別規劃「放空聲活日」，由四四拍唱片行策劃，結合森林講唱會、身心靈療癒體驗、親子互動遊戲及限定林中餐宴，打造「聲音是一座島，放空是一種生活」的療癒空間，邀請民眾在木麻黃林的包圍下，進行深度聆聽與自我對話，感受放鬆與重啟的力量。

延續「進島儀式感」的策展精神，今年也特別推出《島風喵喵轉》藝術旗幟計畫，由九號萬士達公司邀請禹禹藝術工作室策劃，攜手億載國小漁光分校學童共同創作，結合台南自然、人文與生態意象，於漁光大橋設置70面大型旗幟，象徵進入島嶼心靈空間的藝術門戶。

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