台南鳳梨上市了！黃偉哲直播帶貨 40分鐘熱銷4000公斤

台南鳳梨即將進入生產旺季，市長黃偉哲今天出席電視購物台，直播銷售最新鮮、最美味的關廟鳳梨，關廟區保東國小附設幼稚園的小朋友們也同框，活潑可愛的表演，讓直播活動更加生動有趣，在短短的40分鐘內，4000公斤鳳梨便訂購一空。

市長黃偉哲表示，已連續6年到購物台向全國消費者推薦來自台南關廟的台農17號金鑽鳳梨，因農民的用心栽培與管理方式，這些努力不僅讓鳳梨的口感鮮甜果肉細緻，每一口充滿甜蜜微酸香氣，肉質細緻酸甜清香，長期受到消費者熱烈支持與好評。

黃偉哲在直播中介紹，4月至5月為台南鳳梨的主要產季，台南關廟鳳梨生長在日照充足，排水良好的向陽山坡地，加上PH偏酸的紅砂土地理環境優勢下，為鳳梨提供得天獨厚的生長環境，也造就鳳梨獨特的甜度和口感。

黃偉哲強調，關廟鳳梨的好品質不僅享譽國內，國外也賣得很好，外銷新加坡市場，在當地售價比來自東南亞其他國家的鳳梨更高，因品質優異廣受消費者青睞。