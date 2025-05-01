南市多座公園「沙漠化」？ 議員：掃除落葉作法應檢討

台南市議員朱正軒指出公園綠地「沙漠化」問題嚴重，目前環保志工在各里協助清潔維護，但仍多採傳統模式，將落葉與自然物「掃乾淨、裝袋」後交由清潔隊處理，長期下來不僅加重清潔隊負擔，也使土地失去涵養與自然循環的能力。

朱正軒從「生態系崩壞」角度切入，指出台南多處公園出現「沙漠化」現象，不僅揚塵嚴重、雨天積水，更因過度清掃落葉導致土壤貧瘠、保水力差，甚至影響樹木生長與城市防疫。

他指出現行維護思維與台南熱帶氣候格格不入，熱帶裡的森林本應生機盎然遍佈植被，然而人民對綠地的想像依舊停留在溫帶的大片草原，環境教育可說是刻不容緩。

朱正軒以永康探索公園為例，公園出現土地板結、喪失生態功能的現象，公園雖由工務局負責，但改善方式應跨局合作，導入更具生態與永續理念的管理方式，讓土地「重新會呼吸」。

朱正軒建議應結合「里山里海」等生態理念，由環保局與工務局攜手，辦理志工與局內同仁的環境觀念培訓，導入透水鋪面、自然保水等綠基礎建設設計，同時讓社區志工理解環境永續的重要性，轉化清潔思維為友善管理。

朱正軒說，環保局已在前庭打造「枝葉園圃」示範區，肯定環保局為落葉就地處理做出表率的行動力。應擴及至社區志工隊，優先培訓里長與志工導入新觀念，才有可能扭轉現有錯誤作法，恢復都市生態循環。