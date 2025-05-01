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嘉市議員送營養早餐給教育處長 要求補助弱勢兒餐費

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市議員郭定緯（左）在議場上將含膳食纖維及高蛋白質的全麥吐司夾蛋、生菜沙拉、水煮蛋、水果以及薏仁漿等早餐，送給教育處長郭添財。記者魯永明／攝影
嘉市議員郭定緯（左）在議場上將含膳食纖維及高蛋白質的全麥吐司夾蛋、生菜沙拉、水煮蛋、水果以及薏仁漿等早餐，送給教育處長郭添財。記者魯永明／攝影

少子化，學童早餐營養、視力、蛀牙及健檢等健康議題受關注，嘉義市多位議員上午質詢，要求比照雙北補助弱勢兒早餐費，增加健檢補助，加強視力、潔牙保健；市府教育處長郭添財說，重視學童早餐營養健康，會增加健檢補助，加強落實視力、潔牙保健。

「早餐不該是奢侈品！」議員郭定緯呼籲教育處推動清寒學童早餐補助政策，讓孩子一早就有溫飽與希望，推動「清寒學童早餐補助政策」，補足現行「幸福飽餐券」僅限寒暑假午餐不足。

郭定緯指出，市府去年推出幸福飽餐券計畫，造福超過2千名弱勢學童，是有溫度好政策；但補助僅限假期午餐，對平日清晨空腹上學孩子們，仍有缺口。國健署2023年度青少年健康行為調查，全國僅79.3%國中學生每天吃早餐，比例逐年下降。

郭定緯憂心說，未吃早餐孩子不僅影響上課專注力，長期更可能導致肥胖、糖尿病等慢性病問題，衝擊學童身心發展，根據審計室報告，嘉市國中小學生肥胖率連3年高於全國平均，對一般家庭，早餐也許只是選擇吃什麼，但對清寒家庭，早餐是能不能吃的問題。」

台北市、新北市等多個縣市早已推動清寒學童早餐補助，北市與超商合作提供熱騰騰早餐，郭定緯當場將含膳食纖維及高蛋白質的全麥吐司夾蛋、生菜沙拉、水煮蛋、水果以及薏仁漿等早餐，送給郭添財。郭添財說，早餐對發育學童很重要，教育處會研議，讓學童有營養早餐吃，宣導學童生活習慣，少攝取吃宵夜。

議員鄭光宏質詢，中央地方攜手推動兒童健康檢查計劃，但多年來健檢費用調升幅度有限，承辦醫院坦言賠本在做，家長擔心影響健檢項目與品質及效率，要求教育處提高學童健檢費用，全面照顧學童健康。

鄭光宏說，市府今年歲出預算首度突破200億元，教育經費超過70億元，占比3分之1，以每學年度應健檢學童7000人計算，每名學童提高100元健檢費，年度經費僅增加70萬元，對比70億教育預算，可說是九牛一毛，教育處應善用年度學童健檢成果報告，建立長期觀測學童身高、體重（肥胖率）、視力（近視率）、齲齒（蛀牙率）、聽力等數據資料庫，去識別化後分享相關局處、國中小，精進校園健康教學及學童健康促進的作為。

議員傅大偉也要求教育處加強潔牙及視力保健；郭添財說，會增加學童健檢補助費用，照顧學童健康，教育處會加強落實視力及潔牙保健，加強教室照明，增加課後戶外活動，減少使用3Ｃ用品，辦理潔牙競賽，追蹤治療齲齒。

嘉市議員鄭光宏（右）質詢教育處長郭添財。記者魯永明／翻攝
嘉市議員鄭光宏（右）質詢教育處長郭添財。記者魯永明／翻攝
嘉市議員傅大偉（右）質詢教育處長郭添財。記者魯永明／翻攝
嘉市議員傅大偉（右）質詢教育處長郭添財。記者魯永明／翻攝

健檢 早餐 視力

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