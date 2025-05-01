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廢棄豬舍改造文青蛋糕店 嘉義青年返鄉推客製減糖蛋糕

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣青年洪苡宸返鄉創業，將閒置豬舍改造為甜點工作室，推出各種客製化蛋糕。記者黃于凡／攝影
嘉義縣青年洪苡宸返鄉創業，將閒置豬舍改造為甜點工作室，推出各種客製化蛋糕。記者黃于凡／攝影

嘉義縣青年洪苡宸返鄉創業，在新港成立「五歡喜」甜點工作室，憑藉細心、認真態度，提供客製化蛋糕服務，目前母親節訂單已爆滿，縣長翁章梁今到工作室探店，洪苡宸特別準備畫有縣長夫人劉莉英的蛋糕，現場教學在蛋糕上寫下母親節快樂。

洪苡宸是縣府勞青處輔導創業青年，翁章梁今天化身網紅探店，拍攝短影音行銷。洪苡宸開心分享，創業第3年愈來愈穩定，母親節蛋糕訂單接到手軟，現在只有她一個人忙碌，若要增加宅配訂單，或再湧入訂單，可能就需要請員工，還能增加在地就業機會。

洪苡宸回想，當初因為阿嬤有慢性病，想讓她吃到減糖的健康蛋糕，才會在新港這個地方開始做蛋糕，後來因為她的個性開朗、親切，很有長輩緣，因緣際會到社區教長輩做蛋糕，才逐漸在村莊扎根，利用自家閒置豬舍改建，打造文青風格甜點工作室。

洪苡宸說，希望大家吃到健康、好吃的甜點，選用法國進口鮮奶油、日本麵粉、台灣在地水果，包括番路水蜜桃、新港鳳梨、竹崎檸檬都很棒，鄉下年輕人很少，青年返鄉會變成焦點，會有很多資源和貴人，一個人什麼事都要自己處理，要有勇氣、毅力面對挑戰。

縣長翁章梁說，洪苡宸本來在當會計，因對製作甜點的熱情與興趣，毅然辭掉工作到連鎖糕點店當學徒，一步步晉升成副主廚，經過7年歷練，也因為想陪伴家人，最終返鄉創業，而創業地點也十分大膽有創意，她將自家一間閒置多年的豬舍改造為甜點店。

翁章梁說，洪苡宸所有蛋糕都是客製化，她還特別找了一張妻子的照片，用AI稍微修改後，在蛋糕上畫出來，看起來很有妻子神韻，相信妻子看到也會很開心，蛋糕除了好吃，還帶有人的感情，洪苡宸目前訂單爆滿，相信技術不錯，客人就會願意花錢買能力。

嘉義縣青年洪苡宸返鄉創業，將閒置豬舍改造為甜點工作室，推出各種客製化蛋糕。記者黃于凡／攝影
嘉義縣青年洪苡宸返鄉創業，將閒置豬舍改造為甜點工作室，推出各種客製化蛋糕。記者黃于凡／攝影
嘉義縣青年洪苡宸（左）返鄉創業，將閒置豬舍改造為甜點工作室，縣長翁章梁（右）今到工作室探店。記者黃于凡／攝影
嘉義縣青年洪苡宸（左）返鄉創業，將閒置豬舍改造為甜點工作室，縣長翁章梁（右）今到工作室探店。記者黃于凡／攝影
嘉義縣青年洪苡宸（左）返鄉創業，推出客製化蛋糕，縣長翁章梁（右）今天探店體驗做蛋糕。記者黃于凡／攝影
嘉義縣青年洪苡宸（左）返鄉創業，推出客製化蛋糕，縣長翁章梁（右）今天探店體驗做蛋糕。記者黃于凡／攝影
嘉義縣青年洪苡宸（中）返鄉創業，將閒置豬舍改造為甜點工作室，還帶領社區長輩一起動手做甜點。記者黃于凡／攝影
嘉義縣青年洪苡宸（中）返鄉創業，將閒置豬舍改造為甜點工作室，還帶領社區長輩一起動手做甜點。記者黃于凡／攝影
嘉義縣青年洪苡宸（右二）返鄉創業，將閒置豬舍改造為甜點工作室，縣長翁章梁（右一）今到工作室探店。記者黃于凡／攝影
嘉義縣青年洪苡宸（右二）返鄉創業，將閒置豬舍改造為甜點工作室，縣長翁章梁（右一）今到工作室探店。記者黃于凡／攝影

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