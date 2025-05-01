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登革熱病媒蚊北漂雲林白沙屯進香引關切 衛生局：人多要小心

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
因應白沙屯進香團即將到來，去年一度傳出登革熱病媒蚊北漂至北港的北港鎮清潔，連日來沿著朝天宮週邊各大街小巷全面展開噴藥清消。記者蔡維斌／攝影
因應白沙屯進香團即將到來，去年一度傳出登革熱病媒蚊北漂至北港的北港鎮清潔，連日來沿著朝天宮週邊各大街小巷全面展開噴藥清消。記者蔡維斌／攝影

白沙屯媽祖今天起駕預計5月3日抵達目的地北港朝天宮，今年報名人數逾32萬人創新高，抵北港當天預估將有逾40萬入潮；去年傳出登革熱病媒蚊北漂到北港地區，引人關切，北雲林縣衛生局表示，多月來加強清消滅蚊，迄今零病例，上月調查已無病蚊，近日仍持續消毒，請大家安心，但因人潮多又雜，防疫仍不可大意。

白沙屯媽祖預計5月3日近午抵達目的地北港朝天宮，隔天凌晨即起駕回宮，但今年參加進香人數特別多，雲林縣警政、社團總動員全面投入整備，包括廣開替代交通、擴大各休息區範圍、接駁旅運等。

此外，因去年10月間衛院調查發現登革熱病媒埃及斑蚊，從南部北漂到雲林最南端的北港一帶，當時地方和中央攜手滅蚊已見成效，但白沙屯進香人潮到來，防疫再引起關切。

雲林縣衛生局長曾春美表示，去年大規模孳清並嚴密監控下，到今年2、3月只出現零星斑蚊幼蟲，到4月已無發現，尤其自去年迄今，雲林尚無出現任何本土病例，請大家安心，不過進香人潮來自四方，加上埃及病媒蚊傳播力強，呼籲民眾仍不能大意，務必把室內外瓶罐及積水容器巡倒清刷，避免病媒蚊孳生。

北港清潔隊在4月20日北港媽祖出巡結束後即全面動員展開噴藥消毒，北港鎮長蕭美文指出，4月29日起即陸續對香燈腳休憩區，包括市區各小學、高中、農工、廟後第2市場、游泳池、水道頭文化園區、1911好庫文化園區（北港糖廠）、北辰派出所、北港鎮農會、大復戲院、武德宮及鎮內15里完成環整清消，請大家安心休息。

因應今年進香人潮眾多，除北港媽祖醫院和雲林消防局組成緊急救護隊，台中童綜合醫院也動員隨進香團支援醫療救護，並在北港朝天宮周邊制高點設置科技監控系統掌握人潮聚集區，一旦發生狀況可迅速通知醫護人員到場。天氣炎熱，雲林衛生局提醒香燈腳做好防曬、防蚊且要多喝水。

因應白沙屯進香團即將到來，去年一度傳出登革熱病媒蚊北漂至北港的北港鎮清潔，連日來沿著朝天宮週邊各大街小巷全面展開噴藥清消。記者蔡維斌／翻攝
因應白沙屯進香團即將到來，去年一度傳出登革熱病媒蚊北漂至北港的北港鎮清潔，連日來沿著朝天宮週邊各大街小巷全面展開噴藥清消。記者蔡維斌／翻攝
因應白沙屯進香團即將到來，去年一度傳出登革熱病媒蚊北漂至北港的北港鎮清潔，連日來沿著朝天宮週邊各大街小巷全面展開噴藥清消。記者蔡維斌／攝影
因應白沙屯進香團即將到來，去年一度傳出登革熱病媒蚊北漂至北港的北港鎮清潔，連日來沿著朝天宮週邊各大街小巷全面展開噴藥清消。記者蔡維斌／攝影
因應白沙屯進香團即將到來，去年一度傳出登革熱病媒蚊北漂至北港的北港鎮清潔，連日來沿著朝天宮週邊各大街小巷全面展開噴藥清消。記者蔡維斌／翻攝
因應白沙屯進香團即將到來，去年一度傳出登革熱病媒蚊北漂至北港的北港鎮清潔，連日來沿著朝天宮週邊各大街小巷全面展開噴藥清消。記者蔡維斌／翻攝
因應白沙屯進香團即將到來，去年一度傳出登革熱病媒蚊北漂至北港的北港鎮公所，連日來沿著朝天宮週邊各大街小巷全面展開噴藥清消。記者蔡維斌／攝影
因應白沙屯進香團即將到來，去年一度傳出登革熱病媒蚊北漂至北港的北港鎮公所，連日來沿著朝天宮週邊各大街小巷全面展開噴藥清消。記者蔡維斌／攝影

北港朝天宮 白沙屯媽祖 雲林

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