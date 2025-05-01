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雲科大EMBA號召挽袖千人千袋 6縣市捐血站被擠爆

中央社／ 雲林縣1日電

緩解血庫缺血，雲科大EMBA第八屆今天在雲林、台中、南投、彰化等6縣市同步舉辦「千人千袋、熱血傳愛」活動，號召民眾挽袖捐血，目標募集1200袋，為醫療用血盡份心力。

雲林科技大學EMBA第八屆即將畢業，他們從今年2月起籌備千人千袋公益活動，今天在雲林、台中、南投、彰化等6縣市同步舉行。

雲科大EMBA第八屆班代江慶雄說，希望透過活動，能夠喚起社會大眾對捐血重視，讓更多健康民眾加入定期捐血行列，共同守護台灣醫療用血需求。

台中捐血中心主任林冠州表示，在符合醫療韌性要求下，血液常備庫存量約需10天，截至今天早上9時止台中捐血中心庫存量大概僅剩7天左右，其中以Ｏ型、Ａ型血庫存量比較缺乏，約剩下6天；而今天目標希望募到1200袋，至少提升將近1天庫存量，滿足醫療需求，也希望民眾多出門捐血，確保醫療需求無虞。

雲林捐血站早上8時開門，結果7時即有人在現場排隊，短短1小時號碼牌已經發到100多號，相當踴躍。

雲林縣長張麗善、議長黃凱及雲林縣衛生局長曾春美等人前往致意；張麗善指出，捐血一袋，救人一命，甚至救一個家庭，同時感謝雲科大EMBA發起公益活動，及所有配合活動與贊助禮物的企業廠商，形成善的循環，為社會盡一分心力。

庫存 捐血中心 雲林 雲科大

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