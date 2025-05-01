台南碎木料化身活動防揚塵軟墊 結合公園讓資源循環再利用

台南市每年有1萬多公噸的廢樹枝，除了可利用的化身家具與創作小物外，進入焚化爐或擺著等腐朽太可惜，環保局成立木料銀行，把樹枝破碎成木料，3年多來已使有900多公噸。上月水交社的馬戲團活動也鋪上碎木料，乃至即將登場的漁光島生活節也要用上。環保局表示，將和工務局合作，選定2處公園鋪碎木料，除防揚塵又增加土壤有機質。

台南市學校多，樹木也多，更是橘子、柳丁、文旦、芒果、楊桃、龍眼、荔枝等水果的主要產地，汛期以及收成後要修剪果樹，每年數量可觀，超過1萬公噸。過去這些樹枝有的進焚化爐，有的暫置掩埋場，好的木料則進入藏金閣化身為家具和創作小物。但隨著垃圾處理量的飽和，多數樹枝只能放置掩埋場，也占據可用空間。

為了讓資源循環再利用，南市環保局2022年成立木料銀行，將廢樹枝破碎成木料，可用於園藝、鋪土壤防揚塵，除增加土壤有機質、調整酸鹼值，也兼具美觀、保濕、抑制雜草等作用。

統計3年多來，民眾、公司機關行號及學校領用的碎木料已超過917公噸，不過，這些碎木料和美年的廢樹枝相比，仍有很大的再利用空間。為此，環保局和機關結合，如大型活動可舖碎木料防下雨泥濘不好走路，以及減少活動中激起的揚塵，讓空氣品質更好。3月到4月間在水交社文化園區舉辦的馬戲團活動，就鋪上大量碎木料，很受好評。而接著的漁光島生活節活動，也要在部分空間鋪碎木料。