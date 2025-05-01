影／和林俊憲或陳亭妃誰比較好？ 謝龍介笑回「這句話」

民進黨台南市長選初選白熱化，民進黨立委林俊憲和陳亭妃競爭激烈，國民黨立委謝龍介也被捲入和誰比較好？謝龍介今天與國民黨台南市議會黨團召開全面罷綠記者會被詢及這個問題，謝龍介笑說「最近多了很多好朋友」，還說若民進黨中常會邀請他列席報告「可以告訴賴主席他和誰比較好」。

謝龍介說，最近朋友多很多，陳亭妃委員說他是林俊憲委員的好朋友，林俊憲委員說他是陳亭妃委員的好朋友，但以前大家都是議會的同事，在場的議員們跟他們兩人也都是好朋友，「不要假掰了」，難道看到國民黨議員曾經共事過的都當成不認識嗎？

謝龍介說，為了市長初選各自表態都予以尊重，既然告御狀了，昨天在民進黨中常會向賴主席告說林俊憲藉著國民黨打壓陳亭妃委員，林俊憲委員也說陳亭妃委員受到台南市國民黨議員的支持，賴主席有說必須兩個人都到場才處理，他個人也不排斥，如果邀請他列席報告他也願意，「會告訴清德兄他和誰比較好」。

台南市國民黨全面推動罷綠全面代收連署，謝龍介說，會主動出擊到人潮多的地方連署，定點公職人員服務處會代收，會加快腳步，之前中選會之前有兩套作業，現在回到正軌全面投入。

至於是否會擔心在賴清德本命區還有大罷免的氛圍會遇到鬧場，謝龍介說不會，反而有很多人鼓勵，且市長初選廝殺如此嚴重，相互陣營都希望把對方幹掉，所以得到很多無形的助力。