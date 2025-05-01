快訊

AI新時代／讓人類智慧不被邊緣化 如何建構AI未來藍圖

說好了「5月加薪3%」有公僕沒領到 行政院：調整複雜、陸續入帳

詹姆士遭轟白眼狼！王鈞罕見開嗆「黑心人煮不出好菜」怒求償3千萬

聽新聞
0:00 / 0:00

台南市仁德衛生所 獲補助3場「行動醫院超值免費健檢」

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南市仁德衛生所獲補助舉辦3場「超值免費健檢」。圖／承辦人員提供
台南市仁德衛生所獲補助舉辦3場「超值免費健檢」。圖／承辦人員提供

台南市仁德衛生所獲補助在4日與7月6日、9月7日三個周日上午舉辦3場「行動醫院」免費健檢。除常見血液、尿液檢查，B、C型肝炎、胸部X光檢查，還有人類乳突病毒婦女HPV篩檢及體脂肪等檢測，尤其還有平常需自費千元的骨質密度檢測，承辦人員說，「絕對值得休假時間抽空來參加」。

醫師表示，國外多項研究文獻證實骨質疏鬆初級預防利大於弊。建議中老年民眾尤其65歲以上女性、70歲以上男性，無論是否發生過骨折，都應骨密度檢查；65歲以下停經婦女，也應評估骨質疏鬆風險，並視情況進一步檢查。

這一系列免費檢查開放所有台南市民，限制是：滿65歲(49年次)以上、一年內沒有相關公費檢查。40至64歲(50-74年次)三年內，原住民滿55歲(59年次)一年內。民眾若不確定有無期限內做過相關檢查，可在上班時間先拿健保卡到衛生所查資料，以免當天浪費時間排隊。

參加民眾要帶身分證、IC健保卡、一支筆、戴口罩及帶環保杯到現場掛號。參加檢測前禁食8小時，因照X光避免穿有亮片或串珠、鈕扣或金屬材質串珠衣服。建議自備老花眼鏡及穿方便穿脫的鞋子。

這次檢查除抽血驗血糖、腎、肝功能、尿酸、高低密度脂蛋白、膽固醇、三酸甘油脂，尿蛋白、視力與大腸癌、口腔癌、子宮頸癌、乳癌、肝癌篩檢。

血液B、C型肝炎檢查有B肝帶原，且肝功能（GPT＞80）異常者提供病毒量檢測，肝癌胎兒蛋白檢查，C型肝炎抗體結果為陽性者，也將主動加驗「病毒量」，於檢查報告一併通知。可先到衛生所臉書或官網報名填寫必填問卷資料，減少當天排隊時間，有疑問可撥電話2704153詢問。

健保卡 肝炎 衛生所

延伸閱讀

台南仁德再生水廠正式通水 每日供應8000噸

上千醫護職缺校園徵才 賈桃樂仁德醫校分館也啟用

奇美與台積電換水權...全國首創以水換水 台南仁德再生水廠今啟用

快改道！ 國1南向仁德系統路段2車追撞 「紫爆」回堵5公里

相關新聞

台南市仁德衛生所 獲補助3場「行動醫院超值免費健檢」

台南市仁德衛生所獲補助在4日與7月6日、9月7日三個周日上午舉辦3場「行動醫院」免費健檢。除常見血液、尿液檢查，B、C型...

南市補助免費清運石棉 議員曝這一原因有人「占名額」

由於處理石綿建材費用高昂，讓不少民眾望之卻步。為了減輕市民負擔，台南市環保局自2023年起提供石綿建材清運補助，迄今已處...

台南大車違規嚴重死傷事故不斷 警宣示取締宣導並進遏阻

台南大型車違規駕駛造成嚴重死傷交通事故不斷，警方今天宣示：加強快速道路與台17、台19線等易嚴重意外省道大型車稽查，取締...

心中理想公園是什麼？南科特定區規畫特色公園 南市府辦票選

南科特定區開發區塊A、B、C、D、E、N、O區段徵收工程已啟動規畫作業，南市府規畫在此設置10座公園，有鑑於南科有大量年...

台南建城300年「府城隍巡城祭」揭序幕 3日遶境經4大城門

台灣府城隍廟本月3日將舉行「府城隍巡城祭」遶境活動，上午7時30分自光華高中旁起駕，途經東門城、南門城、西門城、北門城等...

因應關稅衝擊勞工 黃偉哲：啟動第二預備金迎戰挑戰

今天是五一勞動節，台南市長黃偉哲向辛苦付出的勞工朋友致敬，並針對美國對中國加徵關稅可能帶來的產業衝擊，提出市府的因應對策...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。