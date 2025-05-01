台南市仁德衛生所 獲補助3場「行動醫院超值免費健檢」

台南市仁德衛生所獲補助在4日與7月6日、9月7日三個周日上午舉辦3場「行動醫院」免費健檢。除常見血液、尿液檢查，B、C型肝炎、胸部X光檢查，還有人類乳突病毒婦女HPV篩檢及體脂肪等檢測，尤其還有平常需自費千元的骨質密度檢測，承辦人員說，「絕對值得休假時間抽空來參加」。

醫師表示，國外多項研究文獻證實骨質疏鬆初級預防利大於弊。建議中老年民眾尤其65歲以上女性、70歲以上男性，無論是否發生過骨折，都應骨密度檢查；65歲以下停經婦女，也應評估骨質疏鬆風險，並視情況進一步檢查。

這一系列免費檢查開放所有台南市民，限制是：滿65歲(49年次)以上、一年內沒有相關公費檢查。40至64歲(50-74年次)三年內，原住民滿55歲(59年次)一年內。民眾若不確定有無期限內做過相關檢查，可在上班時間先拿健保卡到衛生所查資料，以免當天浪費時間排隊。

參加民眾要帶身分證、IC健保卡、一支筆、戴口罩及帶環保杯到現場掛號。參加檢測前禁食8小時，因照X光避免穿有亮片或串珠、鈕扣或金屬材質串珠衣服。建議自備老花眼鏡及穿方便穿脫的鞋子。

這次檢查除抽血驗血糖、腎、肝功能、尿酸、高低密度脂蛋白、膽固醇、三酸甘油脂，尿蛋白、視力與大腸癌、口腔癌、子宮頸癌、乳癌、肝癌篩檢。

血液B、C型肝炎檢查有B肝帶原，且肝功能（GPT＞80）異常者提供病毒量檢測，肝癌胎兒蛋白檢查，C型肝炎抗體結果為陽性者，也將主動加驗「病毒量」，於檢查報告一併通知。可先到衛生所臉書或官網報名填寫必填問卷資料，減少當天排隊時間，有疑問可撥電話2704153詢問。