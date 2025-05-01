台南首批社宅招租 逾4300人搶178戶
台南市首批社會住宅-永康區「宜居成功」103戶、仁德區「宜居仁愛」75戶3月17日啟動招租，受理申請1個月；市府統計，2處社宅共逾4300人申請，預定5月底起抽籤。
台南市政府都市發展局今天告訴中央社記者，永康區「宜居成功」招租申請收件2777件，仁德區「宜居仁愛」1558件，申請案件審查中。
都發局表示，這2處社宅申請待審查後，將對符合資格者進行抽籤程序，「宜居仁愛」預定5月底抽籤，「宜居成功」是6月上旬。
永康區「宜居成功」103戶、仁德區「宜居仁愛」75戶是台南市首批招租社宅，3月17日至4月16日受理申請，社宅房型包含1房型、2房型與3房型，且提供無障礙房型，以滿足不同需求。
社宅租金則依住戶家庭所得區分為4級，最低租金是每月新台幣3950元（宜居仁愛1房型A），最高是每月2萬2770元（宜居成功3房型）。租金每3年得檢討及重新評定。
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