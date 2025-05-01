南市補助免費清運石棉 議員曝這一原因有人「占名額」
由於處理石綿建材費用高昂，讓不少民眾望之卻步。為了減輕市民負擔，台南市環保局自2023年起提供石綿建材清運補助，迄今已處理超過3000噸，處理量居全國第一，今年持續開放申請，名額有限處理數量約1000公噸；議員今天在議會質詢肯定政策，但應增加補助數量並提防「占名額」。
市長黃偉哲表示，早期建築常用石綿作為屋瓦、牆面材料，隨著建築老化，破損的石綿可能釋放對人體有害的纖維，因此清除工作刻不容緩。市府提供免費清運服務，就是希望大家不因費用而耽誤處理，保障自己與家人的健康。
環保局長許仁澤表示，補助對象除一般住宅、農業設施、宗教場所、私校、農會，經目的事業主管機關核備同意註銷、撤銷或廢止事業登記之事業建築物(如工廠、畜牧場等)也符合資格，自行雇工拆除後，由環保局委託合格廠商進行處理，減少民眾負擔，也降低環境汙染風險。
因去年經費有剩，市議員陳秋宏認為目前很多民眾還不知道，應多加宣傳。許仁澤說，先前已用無人機空拍後寄發通知，但有民眾以為是要罰錢，也是可能沒有申請的原因，另外是只拍到屋頂，未拍到側面，會檢討改進。
市議員沈家鳳提醒說，很多人先申請後核准但不知要自己付拆除費，把名額占住了，但一直沒申請清運，有的已拖了一年多，要求環保局訂出處理時效性。
許仁澤說，為讓經費更有效運用，審核通過者，將以「先拆先清」原則清運，請民眾拆完並裝袋後主動通知環保局裝袋數，環保局將依回報順序依序清運，如今年度經費用罄，將延至明年清運，也會研究設3個月的期限，避免占名額。
有意申請者可至台南市政府環保局資源回收全民動起來網站查詢計畫及下載申請表，或透過官方LINE (@960mbykg) 、撥打2686751分機1637、1627查詢進度與相關問題。
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