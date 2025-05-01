南市補助免費清運石棉 議員曝這一原因有人「占名額」

由於處理石綿建材費用高昂，讓不少民眾望之卻步。為了減輕市民負擔，台南市環保局自2023年起提供石綿建材清運補助，迄今已處理超過3000噸，處理量居全國第一，今年持續開放申請，名額有限處理數量約1000公噸；議員今天在議會質詢肯定政策，但應增加補助數量並提防「占名額」。

市長黃偉哲表示，早期建築常用石綿作為屋瓦、牆面材料，隨著建築老化，破損的石綿可能釋放對人體有害的纖維，因此清除工作刻不容緩。市府提供免費清運服務，就是希望大家不因費用而耽誤處理，保障自己與家人的健康。

環保局長許仁澤表示，補助對象除一般住宅、農業設施、宗教場所、私校、農會，經目的事業主管機關核備同意註銷、撤銷或廢止事業登記之事業建築物(如工廠、畜牧場等)也符合資格，自行雇工拆除後，由環保局委託合格廠商進行處理，減少民眾負擔，也降低環境汙染風險。

因去年經費有剩，市議員陳秋宏認為目前很多民眾還不知道，應多加宣傳。許仁澤說，先前已用無人機空拍後寄發通知，但有民眾以為是要罰錢，也是可能沒有申請的原因，另外是只拍到屋頂，未拍到側面，會檢討改進。

市議員沈家鳳提醒說，很多人先申請後核准但不知要自己付拆除費，把名額占住了，但一直沒申請清運，有的已拖了一年多，要求環保局訂出處理時效性。

許仁澤說，為讓經費更有效運用，審核通過者，將以「先拆先清」原則清運，請民眾拆完並裝袋後主動通知環保局裝袋數，環保局將依回報順序依序清運，如今年度經費用罄，將延至明年清運，也會研究設3個月的期限，避免占名額。