台南大車違規嚴重死傷事故不斷 警宣示取締宣導並進遏阻

台南大型車違規駕駛造成嚴重死傷交通事故不斷，警方今天宣示：加強快速道路與台17、台19線等易嚴重意外省道大型車稽查，取締超速、超載、轉彎未依規定、違規停車及闖紅燈等嚴重違規行為。並已到砂石、預拌混泥土等大型車運輸公司宣導。

台南學甲警方說，今年至今共舉發大型車違規33件，其中闖紅燈4件、超載6件、轉彎未依規定6件、未申請路權行駛8件、違規停車8件、未裝設行車紀錄器視野輔助系統1件。但仍無法遏阻大型車重大事故發生。

警方表示，將擴大執法範圍，增加日間稽查次數，並針對經常違規的運輸業者加強列管，必要時協同公路監理機關進行聯合稽查。

學甲分局交通組表示，已到轄內各大型車輛運輸公司進行交通安全宣導，呼籲駕駛勿疲勞駕駛及趕時間任意超速，務必遵守交通規則，注意內輪差及視線死角，隨時提高警覺。定期檢查車輛安全設備、行車紀錄器及行車視野輔助系統，重視與其他人車安全距離，才能減少事故。