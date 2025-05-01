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台南新文化局長上任 黃雅玲：扎根傳統也要摸到天空

中央社／ 台南1日電

台南市府宣布，新任文化局長黃雅玲今天走馬上任，她具備逾20年文化政策、藝術行政及地方創生經歷，擅長科技媒體應用整合與藝文策展，將以「文化治理4.0」作為施政願景。

南市府文化局今天指出，黃雅玲擁有美國林登沃德大學（Lindenwood University）藝術碩士學位，長期參與文化、藝術、設計及文化資產相關專案，擅長跨領域整合與政策推動；市長黃偉哲期待黃雅玲引領台南在保留傳統同時，走出屬於這座城市創新道路。

黃雅玲表示，文化將是台南永續發展核心，未來施政將以「文化治理4.0」為願景，並以「傳統深化」、「文化教育」、「創新應用」三大主軸作為策略方向，深化文資保存活化，導入科技與創新元素，打造在地文化品牌資產。

黃雅玲計畫建構文化大數據平台，建立台南文化數據圖譜，作為未來AI時代文化治理與決策永續引擎，她說：「我們扎根於傳統，但也要摸到天空」。

黃雅玲說，保存傳統不只是任務，更是城市創新基石；台南正因傳統形塑樣貌而動人；未來挑戰則是如何在日常生活攜帶文化記憶，走向更寬廣未來，讓文化活在今天，也連結明天。

台南 文化局 文化資產

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