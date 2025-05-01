心中理想公園是什麼？ 南科特定區規畫特色公園 南市府辦票選

南科特定區開發區塊A、B、C、D、E、N、O區段徵收工程已啟動規畫作業，南市府規畫在此設置10座公園，有鑑於南科有大量年輕就業人口及家庭，除充分納入地方意見及傾聽小朋友想法外，針對D區塊的細公1及N區塊的細公3的主題方案票選。即日起到5月7日投票，票選自己心目中理想的公園樣貌，實現公民參與公園設計的理念。

地政局長陳淑美表示，南科特定區ABCDENO開發區塊達375公頃，有條件可規畫特色公園，公園可創造地方發展的新風貌，打造友善、共融、地方特色的公園休憩環境。為了充分聽取意見，除辦「南科特定區區段徵收公園規劃座談會」，並在4月29日拜訪活水樹谷幼兒園及吉的堡南科分園，以說故事方式解說開發區公園規畫構想，獲得民眾及幼兒園小朋友的熱絡回響。活動上小朋友的遊戲行為反饋熱烈，其中跳跳雲遊戲組及梅花鹿遊戲塔為票選人氣設施，市府團隊將以最終票選結果作為後續設計特色遊戲場的靈感來源。

地政局表示，該區範圍內依都市計畫設有10座公園，希望為南科地區帶來朝氣蓬勃的生活意象；其中8座公園，規畫有滯洪空間，藉由生態地景的整合性規劃設計與相關活動的導入，讓滯洪公園除傳統水利功能外，同時成為重要的生活休憩空間，使南科特定區成為親水與綠意的都市模範地區。

這次規畫票選的公園位於D區塊的細公1及N區塊的細公3，設計上均強調以人為本，搭配在地歷史人文意象，營造富有地方特色及符合使用需求的遊憩空間。2座公園分別提出3種及2種設計主題方案供民眾票選。