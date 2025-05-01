快訊

今年首颱有譜？鄭明典分析颱風生成機率

黃仁勳示警中國AI實力不落後！籲川普改變晶片出口 稱華為「難對付」

女青年大隊／一場爭議體檢 揭軍方控制隊員婚姻與身體

嘉義市定古蹟津本食堂喫茶部修復完成 將打造成促進健康場域

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市定古蹟津本食堂喫茶部公私協力修復典範。記者魯永明／攝影
嘉義市定古蹟津本食堂喫茶部公私協力修復典範。記者魯永明／攝影

90年歷史的嘉市民生北路黃文醫生故居，2年多前經屋主皮膚科醫師王伯智提報文資審議通過，從紀念建築提升為市定古蹟「津本食堂喫茶部」，經2年多修復完工，耗資逾2千萬元，王伯智將打造成健康醫療促進推動場域，販售咖啡輕食餐廳，成為公私協力修復活化古蹟典範。

市府文化局指出，黃文醫生故居建於1935年日治時期，曾是津本寫真館，後來開設津本食堂喫茶部，1958年黃文購入當診所兼住家，直到2002年轉賣醫師王伯智，經近百年歲月，時代變遷，古蹟由同樣身為醫師的王伯智買下，提報文資，修復活化成販售咖啡輕食餐廳，與過去開設津本食堂喫茶部相同用途，還兼做健康醫療促進推動場域，有如重回日治年代時光。

原本老舊木屋計畫拆遷改建，民間文史團體搶救協助申請文資保存，2015年登錄為紀念建築黃文醫生故居，王伯智再請專家發掘新事證，再次提報審議，2020年通過指定為古蹟，修復費時2年多，主因是修復木建築「修舊如舊」過程，遭遇地下水位過高及降雨太多，工期延誤，目前修復完工，辦理驗收。

古蹟津本食堂喫茶部，共2層樓，建物面積230多平方公尺，為木構、臨路的立面是水泥、洗石子；修建耗資2753萬，屋主自籌1成，修復完工恢復日治建築原貌，重現木構、雨淋板、現代主義風格等。

文化局說，與屋主溝通討論，未來屋內展示黃文醫生執業的掛號櫃台、醫療器具等，並做為健康醫療推動基地，可辦演講、工作坊，販售咖啡、輕食餐飲，不會用明火，達到活化再利用，成為公私協力活化古蹟典範。

嘉義市定古蹟津本食堂喫茶部公私協力修復典範。記者魯永明／攝影
嘉義市定古蹟津本食堂喫茶部公私協力修復典範。記者魯永明／攝影
嘉義市定古蹟津本食堂喫茶部公私協力修復典範。記者魯永明／攝影
嘉義市定古蹟津本食堂喫茶部公私協力修復典範。記者魯永明／攝影
嘉義市定古蹟津本食堂喫茶部公私協力修復典範。記者魯永明／攝影
嘉義市定古蹟津本食堂喫茶部公私協力修復典範。記者魯永明／攝影
嘉義市定古蹟津本食堂喫茶部公私協力修復典範，圖為修復前後老舊木建築對照。記者魯永明／攝影
嘉義市定古蹟津本食堂喫茶部公私協力修復典範，圖為修復前後老舊木建築對照。記者魯永明／攝影

古蹟 醫生

延伸閱讀

「粉紅超跑」要來了！ 大眾運輸客運公司攜手高鐵台鐵聯防疏運

合梯鏽蝕致嘉義工人墜落身亡 雇主和解獲緩刑

5／1勞動節「小眾景點5選」免費入園！不想人擠人 「最新美術館、百年古蹟到玫瑰園」文青路線一次看

熱賣了50年！路邊隱藏版 嘉義老牌「老湯愛玉」酸甜消暑 高CP值「全冰品30元起」 部落客內行點法公開

相關新聞

台南建城300年「府城隍巡城祭」揭序幕 3日遶境經4大城門

台灣府城隍廟本月3日將舉行「府城隍巡城祭」遶境活動，上午7時30分自光華高中旁起駕，途經東門城、南門城、西門城、北門城等...

「粉紅超跑」要來了！ 大眾運輸客運公司攜手高鐵台鐵聯防疏運

有「粉紅超跑」之稱的苗栗白沙屯媽祖，南下雲林縣北港朝天宮進香，今天深夜11時25分起轎，報名人數估超過32萬人，創歷史新...

台南長照業務將移撥衛生局 議員憂缺人力 市府表示持續補足

六都長照服務業務目前僅台南市由社會局管轄，7月1日起將移撥至衛生局，此次移撥規模龐大，預算78億3247萬元、人力共計2...

嘉義新港建共融遊戲場 台南北區喜鵲造型滑梯特色遊戲場啟用

各地持續增加特色遊戲場，嘉義縣新港鄉嘉民行政園區設置滑梯、沙坑、鞦韆、遮陽網等多樣設施，成鄉內第2座共融式兒童遊戲場，另...

台南永康路口待轉區被當成停車格？ 網友：都是這塊牌子挖坑

近期有民眾在網路po文，內容提到「把待轉區看成停車格？對面就是警察局，警察直接走過來開單，連騎車都不用！」，畫面可見一輛...

新北疑照顧壓力釀雙屍悲劇 守護長照嘉市富邦家庭照顧者喘息之旅

新北市日前發生日籍丈夫疑不堪照顧壓力，悶死身障前妻林女再輕生的悲劇，突顯照顧喘息重要；嘉市長期照顧管理中心上午在愛木村文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。