嘉義市定古蹟津本食堂喫茶部修復完成 將打造成促進健康場域
90年歷史的嘉市民生北路黃文醫生故居，2年多前經屋主皮膚科醫師王伯智提報文資審議通過，從紀念建築提升為市定古蹟「津本食堂喫茶部」，經2年多修復完工，耗資逾2千萬元，王伯智將打造成健康醫療促進推動場域，販售咖啡輕食餐廳，成為公私協力修復活化古蹟典範。
市府文化局指出，黃文醫生故居建於1935年日治時期，曾是津本寫真館，後來開設津本食堂喫茶部，1958年黃文購入當診所兼住家，直到2002年轉賣醫師王伯智，經近百年歲月，時代變遷，古蹟由同樣身為醫師的王伯智買下，提報文資，修復活化成販售咖啡輕食餐廳，與過去開設津本食堂喫茶部相同用途，還兼做健康醫療促進推動場域，有如重回日治年代時光。
原本老舊木屋計畫拆遷改建，民間文史團體搶救協助申請文資保存，2015年登錄為紀念建築黃文醫生故居，王伯智再請專家發掘新事證，再次提報審議，2020年通過指定為古蹟，修復費時2年多，主因是修復木建築「修舊如舊」過程，遭遇地下水位過高及降雨太多，工期延誤，目前修復完工，辦理驗收。
古蹟津本食堂喫茶部，共2層樓，建物面積230多平方公尺，為木構、臨路的立面是水泥、洗石子；修建耗資2753萬，屋主自籌1成，修復完工恢復日治建築原貌，重現木構、雨淋板、現代主義風格等。
文化局說，與屋主溝通討論，未來屋內展示黃文醫生執業的掛號櫃台、醫療器具等，並做為健康醫療推動基地，可辦演講、工作坊，販售咖啡、輕食餐飲，不會用明火，達到活化再利用，成為公私協力活化古蹟典範。
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