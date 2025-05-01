台南建城300年「府城隍巡城祭」揭序幕 3日遶境經4大城門

台灣府城隍廟本月3日將舉行「府城隍巡城祭」遶境活動，上午7時30分自光華高中旁起駕，途經東門城、南門城、西門城、北門城等4大城門，以及26間在地宮廟，路程涵蓋台南市中西區、東區及北區等重要道路，轄區第二警分局啟動交通疏導及治安維護機制。

紀念台南建城300年，台南市政府舉辦「府城城垣節」系列活動，台灣府城隍廟遶境揭開府城300序幕，第二警分局已與主辦單位、義警及相關單位就遶境路線、交通節點、緊急應變進行充分討論，務求確保活動順利進行，保障市民交通與安全。

警方預估當日上午時段，東門城圓環、台南大學及南門公園周邊路段交通較為壅塞；中午前後遶境隊伍將行經府前路、河樂廣場及水仙宮市場一帶；下午則轉進民族路、忠義路及臺南公園周邊，預計傍晚陸續返抵廟區，夜間於青年路與民權路口實施交通管制。

遶境當日將實施交通管制與車道調撥，必要時機動封閉部分路段，並視現場人流及車流狀況進行即時調整，分局提醒民眾盡量避開遶境路線，並配合交通疏導指引。建議用路人改道行駛，中西區可利用中華西路、金華路等道路行駛，以減少塞車與延誤情形。

分局表示，此次遶境活動由台灣府城隍廟主辦，適逢台南建城300年，為維護良好秩序，呼籲參與陣頭與廟方遵守「不飲酒、不亂丟垃圾、降低音量、減少鞭炮施放」等相關規範，共同打造優質廟會文化。