因應關稅衝擊勞工 黃偉哲：啟動第二預備金迎戰挑戰

今天是五一勞動節，台南市長黃偉哲向辛苦付出的勞工朋友致敬，並針對美國對中國加徵關稅可能帶來的產業衝擊，提出市府的因應對策。他強調，「將昨天的努力，化作明天的能量」，市府已啟動第二預備金，指示勞工局採取主動關懷、安定就業與維護勞權三大方針，與勞工並肩迎戰挑戰。

市府指出，面對國際情勢變化，勞工局將持續強化與勞工及事業單位的溝通。局長王鑫基表示，去年已輔導33家企業工會與雇主簽訂團體協約，涵蓋率超過六成，並辦理逾50場勞基法宣導，執行法遵宣導次數達2500次以上。

針對美國加徵關稅政策可能影響產業與就業，王鑫基指出，自政策公布至4月底，勞工局已辦理17場勞工教育，計1462人次參與，並召開2場事業單位主管座談，宣導與溝通人次達150人，後續也將持續進行。

在穩定就業方面，台南市去年的勞動參與率達61.2%，高於全國平均59.28%。勞工局去年辦理了7場大型及203場小型徵才活動，釋出超過7萬個工作機會，初媒率達五成以上。今年5月24日預計再辦一場大型就博會，6月7日啟動公部門暑期工讀招募，提供多元就業機會。

至於勞權保障，王鑫基表示，市府過去面對疫情已累積應變經驗，包括「僱用安定措施」、「充電再出發計畫」等方案，均可在關稅衝擊擴大時再次啟動，協助勞工度過難關。

他強調，若發生裁員情形，市府也備有失業給付、職訓津貼及法律協助等配套，盼以完善保障機制，減輕勞工衝擊。

黃偉哲強調，勞工是城市發展的基石，市府將以實際行動，與勞工夥伴一同面對未來的挑戰。