「粉紅超跑」要來了！ 大眾運輸客運公司攜手高鐵台鐵聯防疏運

有「粉紅超跑」之稱的苗栗白沙屯媽祖，南下雲林縣北港朝天宮進香，今天深夜11時25分起轎，報名人數估超過32萬人，創歷史新高，由於進香路徑不確定，大眾運輸客運公司提供與高鐵台鐵聯防疏運，3日中午抵達北港，國光等客運、嘉義監理所規畫疏運人潮班次。

公路局說，為避免大量車潮湧入造成壅塞，呼籲進香信眾多加利用鐵公路大眾運輸，除台鐵海線運能較平日增加66%外，今年也與高鐵合作首次投入聯防疏運，提供高鐵乘客接駁至白沙屯拱天宮直達車。

嘉義火車站先期交通轉運中心經理兼國光客運嘉義站長謝連仲說，3日中午白沙屯媽祖將抵達北港朝天宮進香，台北、台中民眾前往北港參加媽祖盛事，可搭國光客運「1834」台北至嘉義，以及「1870」台中朝馬至嘉義，統聯客運「1618」台北至嘉義，和欣客運「7502」高雄至嘉義，「7506」朝馬至嘉義，在嘉義轉運中心下車後，轉乘至北港的接駁車，往返非常便利。

嘉義監理所考慮民眾往返嘉義不便, 特別規畫3日由好庫文化園區（北港糖廠）至嘉義台鐵站（嘉義市交通轉運中心），自中午12時起至晚間8時30分止，每15分鐘1班的接駁車，服務民眾。