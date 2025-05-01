快訊

今年首颱有譜？鄭明典分析颱風生成機率

黃仁勳示警中國AI實力不落後！籲川普改變晶片出口 稱華為「難對付」

女青年大隊／一場爭議體檢 揭軍方控制隊員婚姻與身體

聽新聞
0:00 / 0:00

「粉紅超跑」要來了！ 大眾運輸客運公司攜手高鐵台鐵聯防疏運

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
有「粉紅超跑」之稱的苗栗白沙屯媽祖，南下雲林縣北港朝天宮進香，今天深夜11時25分起轎。記者魯永明／翻攝
有「粉紅超跑」之稱的苗栗白沙屯媽祖，南下雲林縣北港朝天宮進香，今天深夜11時25分起轎。記者魯永明／翻攝

有「粉紅超跑」之稱的苗栗白沙屯媽祖，南下雲林縣北港朝天宮進香，今天深夜11時25分起轎，報名人數估超過32萬人，創歷史新高，由於進香路徑不確定，大眾運輸客運公司提供與高鐵台鐵聯防疏運，3日中午抵達北港，國光等客運、嘉義監理所規畫疏運人潮班次。

公路局說，為避免大量車潮湧入造成壅塞，呼籲進香信眾多加利用鐵公路大眾運輸，除台鐵海線運能較平日增加66%外，今年也與高鐵合作首次投入聯防疏運，提供高鐵乘客接駁至白沙屯拱天宮直達車。

嘉義火車站先期交通轉運中心經理兼國光客運嘉義站長謝連仲說，3日中午白沙屯媽祖將抵達北港朝天宮進香，台北、台中民眾前往北港參加媽祖盛事，可搭國光客運「1834」台北至嘉義，以及「1870」台中朝馬至嘉義，統聯客運「1618」台北至嘉義，和欣客運「7502」高雄至嘉義，「7506」朝馬至嘉義，在嘉義轉運中心下車後，轉乘至北港的接駁車，往返非常便利。

嘉義監理所考慮民眾往返嘉義不便, 特別規畫3日由好庫文化園區（北港糖廠）至嘉義台鐵站（嘉義市交通轉運中心），自中午12時起至晚間8時30分止，每15分鐘1班的接駁車，服務民眾。

因應3日疏散人潮，雲林縣府交通工務局與北港鎮公所合作，提供休憩區及前往嘉義高鐵站免費接駁車，從12時半發車到晚間9時，每15分鐘發1班車, 共有15輛接駁車，視情況加密發車。

大眾運輸客運公司攜手高鐵台鐵聯防疏運。記者魯永明／翻攝
大眾運輸客運公司攜手高鐵台鐵聯防疏運。記者魯永明／翻攝

北港朝天宮 嘉義 白沙屯媽祖

延伸閱讀

高鐵首例「過站不停」疏失 駕駛連犯4大錯 停職3個月將懲處

拱天宮放頭旗了 2025白沙屯媽進香揭開序幕

高鐵端午疏運加開127班次列車 4月30日凌晨0時開搶車票

高鐵駕駛過站不停「尿檢通過」 未來須過1關才能復職

相關新聞

台南建城300年「府城隍巡城祭」揭序幕 3日遶境經4大城門

台灣府城隍廟本月3日將舉行「府城隍巡城祭」遶境活動，上午7時30分自光華高中旁起駕，途經東門城、南門城、西門城、北門城等...

「粉紅超跑」要來了！ 大眾運輸客運公司攜手高鐵台鐵聯防疏運

有「粉紅超跑」之稱的苗栗白沙屯媽祖，南下雲林縣北港朝天宮進香，今天深夜11時25分起轎，報名人數估超過32萬人，創歷史新...

台南長照業務將移撥衛生局 議員憂缺人力 市府表示持續補足

六都長照服務業務目前僅台南市由社會局管轄，7月1日起將移撥至衛生局，此次移撥規模龐大，預算78億3247萬元、人力共計2...

嘉義新港建共融遊戲場 台南北區喜鵲造型滑梯特色遊戲場啟用

各地持續增加特色遊戲場，嘉義縣新港鄉嘉民行政園區設置滑梯、沙坑、鞦韆、遮陽網等多樣設施，成鄉內第2座共融式兒童遊戲場，另...

台南永康路口待轉區被當成停車格？ 網友：都是這塊牌子挖坑

近期有民眾在網路po文，內容提到「把待轉區看成停車格？對面就是警察局，警察直接走過來開單，連騎車都不用！」，畫面可見一輛...

新北疑照顧壓力釀雙屍悲劇 守護長照嘉市富邦家庭照顧者喘息之旅

新北市日前發生日籍丈夫疑不堪照顧壓力，悶死身障前妻林女再輕生的悲劇，突顯照顧喘息重要；嘉市長期照顧管理中心上午在愛木村文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。