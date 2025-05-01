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台南長照業務將移撥衛生局 議員憂缺人力 市府表示持續補足

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市長照業務7月1日起由社會局移撥給衛生局。圖為長照機構運作情況。圖／南市社會局提供
台南市長照業務7月1日起由社會局移撥給衛生局。圖為長照機構運作情況。圖／南市社會局提供

六都長照服務業務目前僅台南市由社會局管轄，7月1日起將移撥至衛生局，此次移撥規模龐大，預算78億3247萬元、人力共計262人，議員質疑「是否準備好了？」擔憂人力缺近2成，恐怕換湯不換藥；市府表示，人力缺額持續補足中。

市府說明，3月下旬送出社會局與衛生局的組織規程及編制表修正草案，正辦理會辦程序，預計7月1日前完成法制作業，未來衛生局將新設「長期照護科」，編制12人，其中6人由社會局移撥，其餘則透過解控與內部調整補足；社會局部分將婦兒少科調整成兩科，依年齡分成兒童福利科、少年和婦女科。

衛生局於議會業務報告，多名議員質詢關心長照人力是否充足，社會局指出，目前照管中心仍有人力缺口，晉用率約82%，以約聘照管專員及約用行政人員為主，流動率偏高主因在中央補助薪資標準難與市場競爭，不過持續補足缺額，移撥前後業務都不受影響。

衛生局表示，業務移撥是為整合健康促進、疾病預防與長照服務，順應高齡化社會需求，將朝「長照3.0」政策方向發展，現階段重點為穩健銜接。統計截至去年9月，台南長照涵蓋率95.87%，居六都之冠，特約單位累計達1129家，有28區飽和，目前開放資源較不足的大內、左鎮等9個行政區設點，申請設立及特約。

人力 衛生局 長期照護 長照 高齡化

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