嘉義新港建共融遊戲場 台南北區喜鵲造型滑梯特色遊戲場啟用

各地持續增加特色遊戲場，嘉義縣新港鄉嘉民行政園區設置滑梯、沙坑、鞦韆、遮陽網等多樣設施，成鄉內第2座共融式兒童遊戲場，另，台南北區大和公園以高達7公尺的喜鵲造型滑梯為主題，並有3組攀爬設施，漂亮又具挑戰性。

嘉縣新港鄉公所指出，國土管理署及縣府補助、加上公所自籌490萬元打造遊戲場，且緊鄰網球場、籃球場、寵物公園，提供不同年齡層與孩童及毛小孩需求。

縣長翁章梁參加啟用典禮表示，嘉縣早期缺乏完整規畫，導致現在公園用地取得困難，例如他的故鄉義竹鄉就於義竹國小蓋公園，讓學校與社區共用；新港鄉長葉孟龍說，會再爭取經費改善新港公園風雨球場、周邊人行道，也規畫嘉民行政園區環狀人行步道，在嘉民北路兩側種植馬齒莧、月見草。

台南北區大和公園特色遊戲場昨啟用，高達7公尺的喜鵲造型滑梯相當吸睛。圖／南市府提供

此外，台南北區大和公園特色遊戲場以在地常見且象徵幸福吉祥的喜鵲為主題，打造高達7公尺的喜鵲滑梯，搭配3組不同功能的攀爬設施，北區公所表示，盼孩子在遊戲中培養手腳協調及探索的能力。

昨辦啟用儀式對外開放，市長黃偉哲與鄉親在公園種下梅樹，象徵未來能夠「喜上梅梢」，黃偉哲說，未來北區還有9座特色遊戲場將陸續完工，他上任推動「一區一特色公園」，去年向內政部國土署申請兒童遊戲場環境設施改善計畫，成功爭取63座遊戲場改建工程，今年初陸續完工啟用，此座為第58座特色公園。