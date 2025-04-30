日本自民黨青年局訪台南 市長黃偉哲贈越光米深化台日友誼

日本自民黨青年局長中曾根康隆眾議員今日率局長代理兼國際部長平沼正二郎眾議員、局長代理神谷政幸參議員、國際副部長根本拓眾議員、國際副部長福田Kaoru眾議員等13名貴賓拜會台南市府，雙方就台日交流議題當面討論。

市長黃偉哲致贈以八田與一技師建造之烏山頭水庫、嘉南大圳所灌溉而成的台南越光米給訪賓，以紀念台日友好情誼。

黃偉哲表示，去年是台南400，台南舉辦了日台交流高峰會，許多日本地方議員前來，大大加深了台日友好關係。訪賓諸位都是來自日本國會與各界的領袖代表，面對國際上的高度變局，盼台灣、日本能攜手展現年輕世代間的合作，而這也是大家的共同期盼。

黃偉哲說，非常希望年輕世代能承繼台日緊密的友好關係，因此台南積極推廣修學旅行，歡迎年輕一代日本朋友來到台南，透過參訪保存良好的日本時代古蹟、水道等設施，更能增進彼此的理解。

其次，八田與一技師建立的烏山頭水庫和嘉南大圳恩澤嘉南地區的農作超過百年，今天特別將這些象徵台日情誼的水利灌溉設施所種出的台南越光米介紹給各位，也盼有機會能協助日本當地的稻米需求。

黃偉哲邀請訪賓品嘗鳳梨、洋香瓜、紅肉火龍果以及芭樂等台南當季水果，期待將台南農產介紹到日本，透過味蕾體驗，讓日本人民提升對台南的認識與友好。

中曾根康隆感謝市府盛情接待，他已訪台多次，此次終能造訪台南，感到非常興奮，台南與日本淵源極深，此次來訪更是特別感受到台南市民的熱情。

中曾根還提到，台南跟許多日本城市的交流緊密，他選區所在的群馬縣水上町更是台南的友誼市，對於台南市對水上町民的關照甚為感謝。而群馬縣前橋市小川晶市長年初來訪時也承蒙市長盛情接待，而日治時代最後一位台南市長羽鳥又男先生更是出身前橋，對自己的選區能跟台南具有這樣的連結，甚感欣喜。

中曾根分享，此次來訪充分體會到台南農產美食的魅力，以及台南科技與文化交融的優勢，未來訪團也將協助推廣台南。他更呼應黃市長所言，未來自民黨青年局將致力於協助台日地方間、年輕世代間的交流。