台南永康路口待轉區被當成停車格？ 網友：都是這塊牌子挖坑

近期有民眾在網路po文，內容提到「把待轉區看成停車格？對面就是警察局，警察直接走過來開單，連騎車都不用！」，畫面可見一輛轎車直接停在路口待轉區，引發網友議論，因該待轉區旁剛好設置停車收費標示桿，許多網友也直呼，「那個牌子根本是來挖坑的」。

台南永康中華路及華興街T字路口有劃設機車待轉區，近期有汽車不慎誤停在待轉區內，除被民眾檢舉外，也有網友將警方開單過程po上網路，吸引網友討論，有網友開玩笑說，「前面就是眼科，他很需要」、「真是奇葩駕駛」，也有人認為，「旁邊的牌子要負很大責任」、「那個牌子根本挖坑」。

永康警方表示，該件違規停車案件發生在今年3月，當時所內備勤員警發現派出所前路口竟有汽車車輛違規停車，為避免待轉的機車受到影響，隨即前往查處，而該車主並未在現場，員警也依道路交通管理處罰條例第56條開單舉發。

永康警方也說，該路口確實接獲過零星案件檢舉汽車違停在待轉區內，檢舉者多數是為待轉的機車族，因待轉區被汽車停走而受影響，然而，違規的汽車車主多半來自外地，不清楚當地交通路況，誤將車輛停放在待轉區內。

記者實際走訪該路口，地面上劃設的待轉區明顯就在路口中央，但標線標字字體小又擁擠，附近正好又有劃設正規路邊停車格，且待轉區旁甚至佇立停車收費的告示牌，確實容易讓用路人誤會。