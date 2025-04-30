新北疑照顧壓力釀雙屍悲劇 守護長照嘉市富邦家庭照顧者喘息之旅

新北市日前發生日籍丈夫疑不堪照顧壓力，悶死身障前妻林女再輕生的悲劇，突顯照顧喘息重要；嘉市長期照顧管理中心上午在愛木村文化館，辦理「風鈴守木心靜之森」富邦家庭照顧者喘息之旅活動，副市長林瑞彥、富邦銀行基金會總幹事毛智弘及專案經理盧明芬，到場與家庭照顧者互動，給予愛關懷與鼓勵。

林瑞彥感謝富邦銀行公益慈善基金會與市府合作，邁入第15年提供家庭照顧者「喘息之旅」，共服務2450人次家庭照顧者，讓平日主要照顧者能暫時放下照顧重擔，有機會外出參與活動舒緩壓力，家庭照顧者負荷需要被看見並獲支持，市府會盡力協助，建構完整的家庭照顧者支持網絡，聯繫媒合各項資源，協助鄉親解決問題。

除長照多元服務，陸續規畫針對「蠟燭2頭燒之上班族照顧者」、「老老照顧者」、「預備照顧者」、「新手照顧者」、「資深照顧者」等服務對象樣態與需求，客製化制定服務方案，如出院宅急便、互助喘息服務、樂齡健康訓練場、憶嘉人、守護嘉憶人等在地服務方案。

毛智弘說，嘉市被譽為「檜木之都」，帶領家庭照顧者到愛木村，藉檜木香氣與大自然接觸，製作守護神風鈴，讓大家身心都能獲得照顧，同時藉由活動也感受到市府團隊對家庭照顧者的用心。

衛生局長廖育瑋呼籲，為避免家庭照顧者情緒與生理耗竭，減輕照顧者壓力，長照資源的介入是改變照顧困境重要因素，家庭照顧者一旦出現壓力徵兆，請將專業人員當照顧夥伴、善用長照資源，有需求不要自己扛著，請撥打長照專線1966。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980