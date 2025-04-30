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2025漁光島生活節5/3登場 體驗台南安平小島風情

中央社／ 台南30日電
南市文化局以「生活即藝術」核心理念，5月3日起首度舉辦2025漁光島生活節，結合音樂展演、生活美學、市集體驗與身心療癒等多元跨域活動，並在母親節檔期企劃「放空聲活日」，市長黃偉哲今（左）邀請民眾屆時一起「登島」放空。記者萬于甄／攝影
南市文化局以「生活即藝術」核心理念，5月3日起首度舉辦2025漁光島生活節，結合音樂展演、生活美學、市集體驗與身心療癒等多元跨域活動，並在母親節檔期企劃「放空聲活日」，市長黃偉哲今（左）邀請民眾屆時一起「登島」放空。記者萬于甄／攝影

夏日腳步接近，台南市長黃偉哲今天宣布，2025漁光島生活節5月3日登場，為期9天，將邀來11組音樂團體表演，也讓遊客體驗台南安平小島風情。

2025漁光島生活節預定5月3日至11日登場，以「光岸音樂祭」、「鯤森市集」與「島民市集」為主軸，邀集美秀集團、脆樂團等11組深受年輕世代喜愛音樂團體熱力演出。

黃偉哲今天在漁光島表示，安平漁光島被譽為「台南秘境」，擁有好山好水、好海灘及好森林，又鄰近市區，過橋可觀賞月牙灣，登島體驗歲月靜好；近年透過藝術節、音樂祭等活動帶動觀光熱潮，成為全國知名人氣景點。

南市府文化局代理局長林韋旭說，2017年首度舉辦漁光島藝術節，透過當代藝術策展、場域裝置創作及公眾參與，讓人重新認識這座小島生態景觀與人文歷史。今年起藝術節轉型為「生活節」系列活動，以貼近日常生活策展形式，開啟小島生活與休閒體驗的新想像。

2025漁光島生活節以「生活即藝術」為核心理念，首度策劃跨域結合音樂展演、生活美學、市集體驗及身心療癒等多元活動；母親節期間更推出「放空聲活日」專場，邀請大家一起「放空」，吸引各年齡層登島，沉浸在藝術與自然交織氛圍。

安平古堡 樂團 漁光島 音樂 黃偉哲

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