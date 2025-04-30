台南醫院「一床難求」？議員曝喬病床喬到人都走了還沒等到

台南市議會今針對衛生局進行業務報告與質詢，國民黨團多位議員關切護理人力短缺導致醫院關床潮，點出台南醫療現況「一床難求」情形嚴重，影響民眾就醫權益。市議員林燕祝表示，近日接獲癌友陳情，化療等了三周仍無床位，病情惡化送急診，仍無法即時處置；更有長者因久候病床不治身亡。

議員指出，成大醫院近兩月將關70床，可能進一步壓縮醫療能量，質疑是否因護理師不足所致；市議員蔡育輝要求局長說明真相，質疑官方說法與民間實際觀感有明顯落差。

衛生局長李翠鳳回應，成大稱部分病床為整修所需，後續將恢復使用，但市府仍會無預警查核。

多位議員提到，護理師荒問題關鍵在於薪資與待遇，儘管部分醫院表面加薪，卻以扣除獎金抵銷，無法吸引人力。方一峰批評衛福部「醫院個別總額制」健保政策，限制醫院看診量，導致醫院「看越多賠越多」，造成醫療量能下滑、人力吃緊。

議員林美燕表示，自己因家人罹癌親見病床被封鎖、手術延後，與市府「僅輪流整修」的說法不符，要求衛生局查明是否有醫院未如實報備關床。尤榮智指出，台南登記護理師逾1.6萬人，但實際人力短缺情形未明，急診壅塞、病患卡關情況頻傳，政府應正視護理職場困境。