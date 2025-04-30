台南長照業務調整 7月1日起移撥衛生局 、社會局設兒福科

六都長照服務業務目前僅台南市由社會局管轄，從7月1日起將由社會局移撥至衛生局辦理，此次移撥規模龐大，預算高達78億3247萬元，人力共計262人，市府強調目的是建構一站式照護體系，但議員質疑「是否準備好了」，擔憂在人力未增加情況下是否只是「換湯不換藥」，市府表示人力缺額均持續補足中。

市府說明，為整合長照體系資源、提升照護效能，此次業務整併涵蓋人力、預算與組織調整等面向。自今年2月21日起，市府已召開三次跨局處研商會議，就業務與法制、組織調整、人員安置、財產接管、資安建置與風險控管等議題深入規畫，確保移撥順利進行。

目前，社會局與衛生局的組織規程及編制表修正草案已於3月下旬送出，正辦理會辦程序，預計將於7月1日前完成法制作業。未來衛生局也將新設「長期照護科」，編制12人，其中6人由社會局移撥，其餘則透過解控與內部調整補足；社會局部分將婦兒少科調整成兩科，依年齡分成兒童福利科（12歲以下），業務含托育中心、公托、親子館、居家保母等，以及少年（12歲以下）和婦女科。

多位議員關心長照人力是否充足，社會局坦言目前照管中心仍有人力缺口，晉用率約82%，以約聘照管專員及約用行政人員為主，流動率偏高。主因在於中央補助薪資標準難與市場競爭，不過都持續補足缺額，移撥前後業務都不受影響。

衛生局表示，業務移撥是為整合健康促進、疾病預防與長照服務，順應高齡化社會需求，未來將朝「長照3.0」政策方向發展，屆時再進一步檢討人力與資源配置。現階段重點為穩健銜接，並在原有基礎上提升照顧品質。

統計截至去年9月，台南市長照涵蓋率已達95.87%，居六都之冠，特約單位累計達1129家，目前有28區飽和，市府目前僅開放資源較不足的大內、左鎮等9個行政區設點，申請設立及特約。