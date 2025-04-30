嘉市首座路口感應式燈源啟用 議員要求廣設守護夜歸行人

嘉市府交通處為洗刷行人地獄汙名、改善交通亂象，在保建街與保義路口，設置全市首座路口感應式燈源，提升夜間行人通行安全，4月啟用後獲市民肯定，議員郭定緯上午質詢交通處，建議盡快在市區各交通節點增設，保障行人安全；交通處長許啓明同意擴大辦理。

郭定緯說，民眾陳情保建街與保義路口因夜間照明不足，行人通行相當危險，接獲陳情後向交通處反映，市府派員會勘，並在該路口設置首座「路口感應式燈源」。

該路口感應式燈源4月啟用，他實地走訪路段後，居民回饋相當正面，普遍認為該設施能有效防止事故發生，提供夜歸行人安心保障，尤其鄰近嘉基商圈、人流密集，更顯其重要性。

郭定緯表示，此設施只要綠燈亮起，行人穿越斑馬線時，照明光源就會亮起，提醒汽機車駕駛注意路況，供應行人照明，有效提升夜間路口辨識度，顯示智慧照明在保障行人安全實際成效。

郭定緯強調，這個設計不僅守護夜歸行人，更展現嘉市打造智慧交通與友善城市的決心。呼籲市府加快推動腳步，在市區重要交通節點、學校、醫院周邊及行人通行量大路口擴大設置，為更多行人「點亮一盞燈」，打造更安全、友善的交通環境。