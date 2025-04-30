聽新聞
0:00 / 0:00
被譽為台南秘境 2025漁光島生活節邀民眾登島放空去
夏日將至，台南漁光島也將迎來全新風貌的年度盛事，台南市文化局以「生活即藝術」核心理念，5月3日起首度舉辦2025漁光島生活節，結合音樂展演、生活美學、市集體驗與身心療癒等多元跨域活動，並在母親節檔期企劃「放空聲活日」，市長黃偉哲今也邀請民眾一起「登島」放空。
黃偉哲表示，漁光島被譽為台南秘境，不僅有好山好水、好沙灘及好森林，景緻美不勝收，近年來市府也透過舉辦藝術節、音樂祭等多元藝文活動，成功帶動觀光熱潮，也成為全國知名人氣景點，今年則規畫2025漁光島生活節，有音樂、有市集，歡迎民眾攜家帶眷賞遊漁光島。
文化局說明，今年將漁光島藝術節轉型為「生活節」系列活動，以更貼近日常生活的策展形式，開啟小島生活與休閒體驗的新想像，內容涵蓋光岸音樂祭、鯤森市集與島民市集等三大主軸，本周登場的光岸音樂祭將邀集11組美秀集團、吳汶芳等音樂人熱力演出；鯤森市集則以森林系風格為主題，島民市集則融合在地料理與漁村生活記憶，傳遞最純粹的台南人情味。
另外，5月10日至11日適逢母親節檔期則規畫「放空聲活日」，結合森林講唱會、身心靈療癒體驗、親子互動遊戲及限定林中餐宴等，打造療癒空間，邀請民眾在木麻黃林的包圍下，進行深度聆聽與自我對話，感受放鬆與重啟的力量。
文化局表示，為延續進島儀式感，今年以《島風喵喵轉》藝術旗幟計畫，在漁光大橋設置70面大型旗幟，隨風飄逸的旗幟，也象徵進入島嶼心靈空間的藝術門戶，屆時歡迎大家一起攜手登島放空，讓藝術自然融入生活日常。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言