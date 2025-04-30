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被譽為台南秘境 2025漁光島生活節邀民眾登島放空去

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
南市文化局以「生活即藝術」核心理念，5月3日起首度舉辦2025漁光島生活節，結合音樂展演、生活美學、市集體驗與身心療癒等多元跨域活動，並在母親節檔期企劃「放空聲活日」，市長黃偉哲今（左）邀請民眾屆時一起「登島」放空。記者萬于甄／攝影
南市文化局以「生活即藝術」核心理念，5月3日起首度舉辦2025漁光島生活節，結合音樂展演、生活美學、市集體驗與身心療癒等多元跨域活動，並在母親節檔期企劃「放空聲活日」，市長黃偉哲今（左）邀請民眾屆時一起「登島」放空。記者萬于甄／攝影

夏日將至，台南漁光島也將迎來全新風貌的年度盛事，台南市文化局以「生活即藝術」核心理念，5月3日起首度舉辦2025漁光島生活節，結合音樂展演、生活美學、市集體驗與身心療癒等多元跨域活動，並在母親節檔期企劃「放空聲活日」，市長黃偉哲今也邀請民眾一起「登島」放空。

黃偉哲表示，漁光島被譽為台南秘境，不僅有好山好水、好沙灘及好森林，景緻美不勝收，近年來市府也透過舉辦藝術節、音樂祭等多元藝文活動，成功帶動觀光熱潮，也成為全國知名人氣景點，今年則規畫2025漁光島生活節，有音樂、有市集，歡迎民眾攜家帶眷賞遊漁光島。

文化局說明，今年將漁光島藝術節轉型為「生活節」系列活動，以更貼近日常生活的策展形式，開啟小島生活與休閒體驗的新想像，內容涵蓋光岸音樂祭、鯤森市集與島民市集等三大主軸，本周登場的光岸音樂祭將邀集11組美秀集團、吳汶芳等音樂人熱力演出；鯤森市集則以森林系風格為主題，島民市集則融合在地料理與漁村生活記憶，傳遞最純粹的台南人情味。

另外，5月10日至11日適逢母親節檔期則規畫「放空聲活日」，結合森林講唱會、身心靈療癒體驗、親子互動遊戲及限定林中餐宴等，打造療癒空間，邀請民眾在木麻黃林的包圍下，進行深度聆聽與自我對話，感受放鬆與重啟的力量。

文化局表示，為延續進島儀式感，今年以《島風喵喵轉》藝術旗幟計畫，在漁光大橋設置70面大型旗幟，隨風飄逸的旗幟，也象徵進入島嶼心靈空間的藝術門戶，屆時歡迎大家一起攜手登島放空，讓藝術自然融入生活日常。

2025漁光島生活節將在5月3日至5月11日盛大登場，創作女歌手吳汶芳今也為活動暖場獻聲。記者萬于甄／攝影
2025漁光島生活節將在5月3日至5月11日盛大登場，創作女歌手吳汶芳今也為活動暖場獻聲。記者萬于甄／攝影
台南漁光島5月3日起將迎來嶄新面貌的年度盛事「2025漁光島生活節」，以光岸音樂祭、鯤森市集與島民市集為主軸，南市文化局今爲活動暖場宣傳，也邀請民眾屆時一起來體驗小島休閒風情。記者萬于甄／攝影
台南漁光島5月3日起將迎來嶄新面貌的年度盛事「2025漁光島生活節」，以光岸音樂祭、鯤森市集與島民市集為主軸，南市文化局今爲活動暖場宣傳，也邀請民眾屆時一起來體驗小島休閒風情。記者萬于甄／攝影
2025漁光島生活節將在5月3日至5月11日盛大登場。記者萬于甄／攝影
2025漁光島生活節將在5月3日至5月11日盛大登場。記者萬于甄／攝影

台南 漁光島 音樂

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