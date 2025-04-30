跨區攜手！台南新化、大內調解委員會共享資源強化專業
台南市新化區公所今日舉辦調解講習，邀請大內區調解委員會共同參與，雙方調解委員齊聚新化區公所演藝廳進行經驗交流與專業分享，旨在提升委員法律素養與調解技巧，進一步強化服務品質。
新化區調解委員會祕書郭寶元分享其在調解行政上的創新作法。為便利調解人員查詢相關法規，他將原為紙本的「鄉鎮市調解法令解釋彙編」五冊資料整合為數位資料庫，並設計具口語化檢索功能，生成QR-Code供調解委員掃描使用，實現知識共享。
新化區調解委員會主席王榮森亦分享自身調解實務經驗。他強調，調解人應秉持同理心與中立立場，放下預設立場，讓當事人感受到信任，進而打開心扉。唯有了解當事人的真實需求與關切，適時提供安撫與協調，才能促成雙方合意、圓滿調解。
王榮森指出，調解是一種尊重當事人意願、避免訟爭的制度，由中立第三方參與協調，協助雙方在溝通中互相退讓、尋求共識，是訴訟外的重要紛爭解決機制。
大內區調解委員會主席林宗輝也表示，調解委員扮演溝通橋樑的角色，致力於協助當事人理解彼此立場與需求，進而找到解決問題的辦法，許多案件得以在進入法院前圓滿化解。他感謝每位委員秉持「視民如親、體民之苦」的精神為鄉親服務，展現對社會的責任感與使命感。
新化區長李義隆則指出，這次特別邀請大內區委員共襄盛舉，希望透過跨區合作達到「資源共享」的目標。他期許調解委員結合法律專業與社會歷練，秉持熱忱與耐心，協助市民有效排解糾紛，不僅節省訴訟成本，也促進地方安寧與社會和諧。
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