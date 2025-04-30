快訊

越戰結束50年：橙劑毒害殘留至今，美國不負責？

又一專家指證性虐待！精神醫作證：「剴剴」眼神空洞、有憂鬱症

北捷禁飲食區開放買吃的？闖關議會失敗..未來不能再提

跨區攜手！台南新化、大內調解委員會共享資源強化專業

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
新化區調解講習邀請大內區調解委員會交流。圖／新化調解委員會提供
新化區調解講習邀請大內區調解委員會交流。圖／新化調解委員會提供

台南市新化區公所今日舉辦調解講習，邀請大內區調解委員會共同參與，雙方調解委員齊聚新化區公所演藝廳進行經驗交流與專業分享，旨在提升委員法律素養與調解技巧，進一步強化服務品質。

新化區調解委員會祕書郭寶元分享其在調解行政上的創新作法。為便利調解人員查詢相關法規，他將原為紙本的「鄉鎮市調解法令解釋彙編」五冊資料整合為數位資料庫，並設計具口語化檢索功能，生成QR-Code供調解委員掃描使用，實現知識共享。

新化區調解委員會主席王榮森亦分享自身調解實務經驗。他強調，調解人應秉持同理心與中立立場，放下預設立場，讓當事人感受到信任，進而打開心扉。唯有了解當事人的真實需求與關切，適時提供安撫與協調，才能促成雙方合意、圓滿調解。

王榮森指出，調解是一種尊重當事人意願、避免訟爭的制度，由中立第三方參與協調，協助雙方在溝通中互相退讓、尋求共識，是訴訟外的重要紛爭解決機制。

大內區調解委員會主席林宗輝也表示，調解委員扮演溝通橋樑的角色，致力於協助當事人理解彼此立場與需求，進而找到解決問題的辦法，許多案件得以在進入法院前圓滿化解。他感謝每位委員秉持「視民如親、體民之苦」的精神為鄉親服務，展現對社會的責任感與使命感。

新化區長李義隆則指出，這次特別邀請大內區委員共襄盛舉，希望透過跨區合作達到「資源共享」的目標。他期許調解委員結合法律專業與社會歷練，秉持熱忱與耐心，協助市民有效排解糾紛，不僅節省訴訟成本，也促進地方安寧與社會和諧。

新化區長李義隆（左）與大內區調解委員會主席林宗輝。圖／新化調解委員會提供
新化區長李義隆（左）與大內區調解委員會主席林宗輝。圖／新化調解委員會提供

法律 溝通 素養

延伸閱讀

李怡貞告陳沂「2個女人的戰爭」法官勸和：檢察官、法官也常被譙

對社會公義從失望到堅持 豐原調解委員蘇雪雲不再畏懼權勢

「新化頂山仔腳朝天宮拍面宋江陣」登錄臺南市定無形文化資產

新化頂山仔腳朝天宮 拍面宋江陣獲台南無形文化資產頒證

相關新聞

黃偉哲穿牛仔外套 倡議國際不打小孩日、國際丹寧日

每年4月30日是「國際不打小孩日」，而每年4月最後一個星期三也為「國際丹寧日」，今年兩大紀念日恰巧同日，台南市政府特別結...

南市安南區大發展 村路型社區跟著前進 公親寮市地重劃有譜

台南市安南區公親寮緊鄰新吉工業區，加上受南科效應影響，人口逐漸增加，開發更為迫切，5年前地主尚無重劃的意願，但近2年來意...

阿里山下情人回憶天長、地久橋封閉 天長橋永久封閉地久橋修復進度曝

嘉縣阿里山入口、番路鄉觸口「天長橋」、「地久橋」2座知名景觀吊橋，是情人浪漫回憶，因年久失修，去年天長橋封閉，地久橋元旦...

被譽為台南秘境 2025漁光島生活節邀民眾登島放空去

夏日將至，台南漁光島也將迎來全新風貌的年度盛事，台南市文化局以「生活即藝術」核心理念，5月3日起首度舉辦2025漁光島生...

跨區攜手！台南新化、大內調解委員會共享資源強化專業

台南市新化區公所今日舉辦調解講習，邀請大內區調解委員會共同參與，雙方調解委員齊聚新化區公所演藝廳進行經驗交流與專業分享，...

雲林「氣候變遷調適館」今動土 加速高鐵造鎮 張麗善：打造永續科技城

雲林縣環保局辦公大樓興建至今已逾50年，因老舊不敷使用，縣府斥資6.6億元在虎尾鎮高鐵特定區興建鑽石級綠建築辦公大樓，打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。