跨區攜手！台南新化、大內調解委員會共享資源強化專業

台南市新化區公所今日舉辦調解講習，邀請大內區調解委員會共同參與，雙方調解委員齊聚新化區公所演藝廳進行經驗交流與專業分享，旨在提升委員法律素養與調解技巧，進一步強化服務品質。

新化區調解委員會祕書郭寶元分享其在調解行政上的創新作法。為便利調解人員查詢相關法規，他將原為紙本的「鄉鎮市調解法令解釋彙編」五冊資料整合為數位資料庫，並設計具口語化檢索功能，生成QR-Code供調解委員掃描使用，實現知識共享。

新化區調解委員會主席王榮森亦分享自身調解實務經驗。他強調，調解人應秉持同理心與中立立場，放下預設立場，讓當事人感受到信任，進而打開心扉。唯有了解當事人的真實需求與關切，適時提供安撫與協調，才能促成雙方合意、圓滿調解。

王榮森指出，調解是一種尊重當事人意願、避免訟爭的制度，由中立第三方參與協調，協助雙方在溝通中互相退讓、尋求共識，是訴訟外的重要紛爭解決機制。

大內區調解委員會主席林宗輝也表示，調解委員扮演溝通橋樑的角色，致力於協助當事人理解彼此立場與需求，進而找到解決問題的辦法，許多案件得以在進入法院前圓滿化解。他感謝每位委員秉持「視民如親、體民之苦」的精神為鄉親服務，展現對社會的責任感與使命感。