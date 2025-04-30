雲林「氣候變遷調適館」今動土 加速高鐵造鎮 張麗善：打造永續科技城
雲林縣環保局辦公大樓興建至今已逾50年，因老舊不敷使用，縣府斥資6.6億元在虎尾鎮高鐵特定區興建鑽石級綠建築辦公大樓，打造雲林首座「氣候變遷調適館」，今天動土，預計2026年底完工，縣長張麗善宣布，將在大虎尾地區擘劃永續科技城。
氣候變遷調適館今動土典禮，縣長張麗善、議長黃凱、虎尾鎮長林嘉弘及多位地方民代都出席，黃凱表示，全國對環保議題都很重視，新辦公大樓將扮演綠建築、氣候調適示範場域，相信未來將成為虎尾著名地標。
現今雲林縣環保局辦公大樓建於民國60年，至今已逾50年，因耐震能力堪慮，且空間不足、長期漏水，在縣府及議會的支持下，斥資6.6億元在虎尾鎮高鐵特定區興建辦公大樓「氣候變遷調適館」，未來環保局將搬遷至此，預定地占地4.7公頃，其中大樓占地約1公頃，其餘面積將打造公園綠地，作為空品淨化示範區。
環保局長張喬維表示，氣候變遷調適館規模為地上6層、地下1層，以自然生態、永續環保、綠建築、智慧管理等多面向設計，包括有節能設計、雨水回收系統達到廢水零排放，建材也採木構造，並運用焚化再生粒料作為地磚，該建築設計已獲2025年法國設計獎、美國MUSE設計大獎及紐約建築設計獎，完工將成為永續綠能的示範場域。
近年虎尾高鐵特定區極速發展，鄰近建設及建案如雨後春筍，猶如新造鎮計畫，氣候變遷調適館距離高鐵站僅200公尺，更是雲林的門面，張麗善表示，接下來將陸續規畫興建美術館、數位繪本館、智慧科技警政大樓，進而打造永續科技城。
張麗善表示，雲林會以台灣整體的經濟產業發展為要務，誰都不希望護國神山台積電離開台灣，雲林做好準備要在大虎尾地區打造永續科技城，將提供最好的環境，迎接台積電及相關科技產業。張喬維表示，雲林縣規畫的永續科技城目標是2030年將做到可提供百分之百的再生水、天然氣發電、整合式原物料供應鏈，減少二分之一的碳排放。
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