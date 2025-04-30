嘉市爭取中央建高鐵聯外輕軌不成 議員要求優先增加BRT班次
嘉市長黃敏惠爭取中央主導興建跨縣市高鐵聯外輕軌，最近帶全體議員及里長連署書，到行政院爭取未如願；多位議員上午質詢要求交通處先爭取增加高鐵聯外BRT班次，解決急迫運量不足問題；交通處長許啓明說，嘉義監理所同意假日增班，輕軌有必要興建，帶動軌道沿線各站繁榮發展。
黃敏惠爭取中央主導建連接高鐵太保站與台鐵嘉義站之間輕軌，中央依大捷法要縣市共同分擔經費，全部300多億，嘉縣百億餘元，嘉市68億元，黃敏惠不放棄，交通處長許啓明上午議會工作報告說，已將百餘位議員里長連署書，送總統府及行政院，輕軌屬高鐵聯外大眾運輸，依法應由中央出資興建。
議員王浩說，高鐵嘉義站疫情前總進出站人數561萬人，去年已達到635.9萬，成長超過13%，隨著進出人次攀升，市府提輕軌計畫，不論計畫最終決定何時完成，眼前BRT接駁高鐵大問題仍待解決。
民眾最常反映BRT問題是：班次過少，搭BRT去高鐵得要發車前1小時以上出門，班次少，高鐵到站時間搭不上，常到站下車後，BRT公車5分鐘前開走，需等至少20分，問題一直沒改善，BRT調度應該優先高鐵列車密集集中時間。
議員鄭光宏表示，爭取輕軌市府熱呼呼、民間冷吱吱，市民普遍感受不到輕軌與自己關係，市府應加強論述，輕軌不只接駁更能帶動軌道沿線各站繁榮，方便嘉科園區員工交通，應先爭取增加高鐵聯外BRT班次，解決急迫運量不足問題，議員張秀華、戴寧也認同應先爭取增加BRT班次。
許啓明說，BRT嘉義監理所管理，嘉義客運經營，立法院交通委員會來嘉視察，市府建議增加班次，監理所同意假日增班，會再爭取平日增班，過去爭取不成是因司機難找，班車無法增加，BRT1天最高運量5千人次，少於輕軌4萬7千人，且輕軌是無縫運輸，能帶動沿線政經發展。嘉義監理所說，搭BRT免費，由高鐵公司支付，目前運量達到目標，增班及調整班次會再協調，未來搭乘朝使用付費規畫。
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