台南驚見「米奇大啖生肉」 議員批：敢進傳統市場嗎？

有民眾於25日凌晨經過台南市永康兵仔市場時，目睹攤販將裝有生豬肉的菜籃直接置於地面，甚至發現老鼠啃食生肉，宰肉台上也有老鼠出沒，引發食品衛生疑慮，市議員王家貞上午於市議會質詢指出，夏季高溫下仍出現此等衛生問題，令人憂心。她質疑市府是否有全面查核傳統市場的衛生狀況，並表示：「老鼠在生肉上爬行，還有人敢進傳統市場嗎？」

對此，台南市衛生局長李翠鳳回應，接獲通報後已派員前往查察。她說明，該肉攤位設於兵仔市場外圍，不屬市場管理範圍。業者表示，因夜間進貨，攤商清晨才至現場作業，現場雖設有冷凍設備，但仍已要求業者調整肉品進貨與擺放時間，衛生局也將不定期稽查。

台南市市場處則表示，永康兵仔市場為當地重要傳統市集，提供多元民生物資。近期接獲民眾陳情，指兵仔市及周邊地區畜肉攤販衛生狀況不佳，市場處於29日上午會同衛生局與警察局進行聯合稽查。此次行動針對市場內外販售肉品之攤販檢視其食品處理、保存及環境衛生，對違規攤商將依法限期改善，並得依《食品安全衛生管理法》裁罰。

經濟發展局指出，兵仔市場周邊因歷史發展形成大型集市，商業區與住宅區混合，攤販沿中華一路及周邊巷弄分布，且多為私人管理，管理難度高。市府已責成各管理單位督促攤販妥善覆蓋肉品，避免老鼠啃食，並持續加強食品衛生與不定期聯合稽查，以維護民眾食安。

市場處長王俊博強調，攤販業者應落實食品衛生規定，若查獲未妥善處理生肉者，將要求限期改善，複查不合格者，衛生局可依「食品安全衛生管理法」第44條，處以新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

衛生局補充，依同法第8條規定，食品業者的作業場所、人員與設施均須符合良好衛生規範，並應加強自主管理，以保障民眾食用安全。對於後續稽查結果，將持續對外說明，確保市民權益與食品衛生。