台南北區特色公園遊戲場今啟用 7米喜鵲溜滑梯吸睛
台南再添1座特色遊戲場！南市北區大和公園特色遊戲場今舉辦啟用儀式，以高達7米的「喜鵲造型溜滑梯」為主題，除有幸福及吉祥寓意外，市長黃偉哲也與地方鄉親共同在公園種下梅樹，象徵未來能夠「喜上梅梢」，讓居民能夠共度親子快樂時光。
黃偉哲說，市府廣建特色遊戲場以及特色公園，未來北區還有9座特色遊戲場將陸續完工，希望提供適合親子一起悠遊的生活空間；大和公園兼具在地意象與親子休憩功能，喜鵲造型的特色遊戲場既漂亮寓意也好，能帶給小朋友一個有趣又安全的遊戲場所。
北區區公所說明，大和公園特色遊戲場以在地常見且象徵幸福及吉祥的「喜鵲」為主題，打造高達7米的喜鵲溜滑梯，並配有3組不同功能的攀爬設施，在遊戲中培養孩子手腳協調及探索的能力，今起正式對外開放。
此外，公園內也除原先種植的梅樹外，黃偉哲今也再與地方一起種下梅樹，寓意「喜上梅梢」的意象，深具地方文化與藝術美感，兼顧遊戲挑戰性與多樣性。
黃偉哲上任後以「一區一特色公園」為地方建設目標，推動37區特色公園遊戲場，南市府去年向內政部國土署申請「兒童遊戲場環境設施改善計畫」，成功爭取63座遊戲場改建工程，核定總預算達約2.8億，今年初陸續完工啟用，該座特色公園也是第58座特色公園。
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