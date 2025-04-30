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嘉義新港嘉民兒童遊戲場啟用 打造溜滑梯、鞦韆及沙坑

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣新港鄉嘉民行政園區兒童遊戲場今天啟用，斥資490萬元打造溜滑梯、鞦韆及沙坑等遊樂設施。記者黃于凡／攝影
嘉義縣新港鄉嘉民行政園區兒童遊戲場今天啟用，斥資490萬元打造溜滑梯、鞦韆及沙坑等遊樂設施。記者黃于凡／攝影

嘉義縣新港鄉嘉民行政園區兒童遊戲場今天正式啟用，斥資490萬元設置溜滑梯、沙坑、鞦韆及遮陽網等多樣設施，且緊鄰網球場、籃球場及寵物公園。縣長翁章梁參加啟用典禮，強調公園是基礎建設，每個鄉鎮市都應該有，讓大家有安全舒適遊憩空間。

公所指出，嘉民行政園區兒童遊戲場建置經費490萬元，包括國土管理署補助315萬元、縣府補助60萬元、公所自籌115萬元，遊戲場緊鄰網球場、籃球場及寵物公園，結合多元休憩設施，提供不同年齡層與孩童及毛小孩需求，共享友善且具包容性的休閒活動空間。

縣長翁章梁說，新港街區能蓋遊戲場很好，嘉義縣早期缺乏完整規畫，導致現在公園用地取得困難，很多地方都把公墓挖一挖，就變成公園，沒什麼人要去，還要派一個人維護管理，像他的故鄉義竹鄉找不到公園用地，最後只找到義竹國小，蓋公園讓學校與社區共用。

翁章梁強調，公園是基礎建設，帶孩子去玩，大人也能互動認識，讓地方關係更好、更密切，有錢、有能力都應該要蓋公園，在中央前瞻經費補助下，近年嘉義縣財政狀況改善，負債從160多億元還到剩80多億元，他在每個鄉鎮尋找空間蓋公園，幾乎每個鄉鎮都有想辦法蓋一個公園。

新港鄉長葉孟龍表示，目前已有新港鄉公園，嘉民行政園區兒童遊戲場是第2座共融式兒童遊戲場，再向縣府爭取400萬元，並自籌460萬元，改善既有新港鄉公園風雨球場及周邊人行道，也規畫嘉民行政園區環狀人行步道，在嘉民北路兩側種植馬齒莧、月見草，提供舒適休閒空間。

嘉義縣新港鄉嘉民行政園區兒童遊戲場今天啟用，縣長翁章梁參加啟用典禮後，與孩子一起站在水泥製溜滑梯上拍照。記者黃于凡／攝影
嘉義縣新港鄉嘉民行政園區兒童遊戲場今天啟用，縣長翁章梁參加啟用典禮後，與孩子一起站在水泥製溜滑梯上拍照。記者黃于凡／攝影
嘉義縣新港鄉嘉民行政園區兒童遊戲場今天啟用，斥資490萬元打造溜滑梯、鞦韆及沙坑等遊樂設施。記者黃于凡／攝影
嘉義縣新港鄉嘉民行政園區兒童遊戲場今天啟用，斥資490萬元打造溜滑梯、鞦韆及沙坑等遊樂設施。記者黃于凡／攝影
嘉義縣新港鄉嘉民行政園區兒童遊戲場今天啟用，斥資490萬元打造溜滑梯、鞦韆及沙坑等遊樂設施。記者黃于凡／攝影
嘉義縣新港鄉嘉民行政園區兒童遊戲場今天啟用，斥資490萬元打造溜滑梯、鞦韆及沙坑等遊樂設施。記者黃于凡／攝影
嘉義縣新港鄉嘉民行政園區兒童遊戲場今天啟用，縣長翁章梁參加啟用典禮後，在溜滑梯旁關心孩子玩耍狀況。記者黃于凡／攝影
嘉義縣新港鄉嘉民行政園區兒童遊戲場今天啟用，縣長翁章梁參加啟用典禮後，在溜滑梯旁關心孩子玩耍狀況。記者黃于凡／攝影
嘉義縣新港鄉嘉民行政園區兒童遊戲場今天啟用，斥資490萬元打造溜滑梯、鞦韆及沙坑等遊樂設施。記者黃于凡／攝影
嘉義縣新港鄉嘉民行政園區兒童遊戲場今天啟用，斥資490萬元打造溜滑梯、鞦韆及沙坑等遊樂設施。記者黃于凡／攝影

人行道 嘉義 翁章梁

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