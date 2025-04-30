嘉義新港嘉民兒童遊戲場啟用 打造溜滑梯、鞦韆及沙坑
嘉義縣新港鄉嘉民行政園區兒童遊戲場今天正式啟用，斥資490萬元設置溜滑梯、沙坑、鞦韆及遮陽網等多樣設施，且緊鄰網球場、籃球場及寵物公園。縣長翁章梁參加啟用典禮，強調公園是基礎建設，每個鄉鎮市都應該有，讓大家有安全舒適遊憩空間。
公所指出，嘉民行政園區兒童遊戲場建置經費490萬元，包括國土管理署補助315萬元、縣府補助60萬元、公所自籌115萬元，遊戲場緊鄰網球場、籃球場及寵物公園，結合多元休憩設施，提供不同年齡層與孩童及毛小孩需求，共享友善且具包容性的休閒活動空間。
縣長翁章梁說，新港街區能蓋遊戲場很好，嘉義縣早期缺乏完整規畫，導致現在公園用地取得困難，很多地方都把公墓挖一挖，就變成公園，沒什麼人要去，還要派一個人維護管理，像他的故鄉義竹鄉找不到公園用地，最後只找到義竹國小，蓋公園讓學校與社區共用。
翁章梁強調，公園是基礎建設，帶孩子去玩，大人也能互動認識，讓地方關係更好、更密切，有錢、有能力都應該要蓋公園，在中央前瞻經費補助下，近年嘉義縣財政狀況改善，負債從160多億元還到剩80多億元，他在每個鄉鎮尋找空間蓋公園，幾乎每個鄉鎮都有想辦法蓋一個公園。
新港鄉長葉孟龍表示，目前已有新港鄉公園，嘉民行政園區兒童遊戲場是第2座共融式兒童遊戲場，再向縣府爭取400萬元，並自籌460萬元，改善既有新港鄉公園風雨球場及周邊人行道，也規畫嘉民行政園區環狀人行步道，在嘉民北路兩側種植馬齒莧、月見草，提供舒適休閒空間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言