嘉義新港嘉民兒童遊戲場啟用 打造溜滑梯、鞦韆及沙坑

嘉義縣新港鄉嘉民行政園區兒童遊戲場今天正式啟用，斥資490萬元設置溜滑梯、沙坑、鞦韆及遮陽網等多樣設施，且緊鄰網球場、籃球場及寵物公園。縣長翁章梁參加啟用典禮，強調公園是基礎建設，每個鄉鎮市都應該有，讓大家有安全舒適遊憩空間。

公所指出，嘉民行政園區兒童遊戲場建置經費490萬元，包括國土管理署補助315萬元、縣府補助60萬元、公所自籌115萬元，遊戲場緊鄰網球場、籃球場及寵物公園，結合多元休憩設施，提供不同年齡層與孩童及毛小孩需求，共享友善且具包容性的休閒活動空間。

縣長翁章梁說，新港街區能蓋遊戲場很好，嘉義縣早期缺乏完整規畫，導致現在公園用地取得困難，很多地方都把公墓挖一挖，就變成公園，沒什麼人要去，還要派一個人維護管理，像他的故鄉義竹鄉找不到公園用地，最後只找到義竹國小，蓋公園讓學校與社區共用。

翁章梁強調，公園是基礎建設，帶孩子去玩，大人也能互動認識，讓地方關係更好、更密切，有錢、有能力都應該要蓋公園，在中央前瞻經費補助下，近年嘉義縣財政狀況改善，負債從160多億元還到剩80多億元，他在每個鄉鎮尋找空間蓋公園，幾乎每個鄉鎮都有想辦法蓋一個公園。