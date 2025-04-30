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黃偉哲穿牛仔外套 倡議國際不打小孩日、國際丹寧日

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲穿牛仔外套響應國際不打小孩日，與丹寧日，帶領宣示「不打小孩、Only YES Means YES」，倡議反暴力、促性別平權。圖／台南市社會局提供
台南市長黃偉哲穿牛仔外套響應國際不打小孩日，與丹寧日，帶領宣示「不打小孩、Only YES Means YES」，倡議反暴力、促性別平權。圖／台南市社會局提供

每年4月30日是「國際不打小孩日」，而每年4月最後一個星期三也為「國際丹寧日」，今年兩大紀念日恰巧同日，台南市政府特別結合兩者精神，以實際行動與政策倡議展現守護兒童與推動性別平權的決心。

台南市長黃偉哲特別穿上牛仔外套，手持防治兒虐標語牌，與市府團隊一同向社會傳遞「不打小孩」、「穿丹寧、反性侵」的雙重訊息，呼籲市民一同拒絕暴力，打造安全、尊重與關懷的友善城市。

黃偉哲表示，自上任以來即積極推動家庭暴力與性侵害防治工作，透過整合社政資源、強化社區預防網絡及跨系統合作，為市民打造更有力的保護機制。今日身穿丹寧服裝參與活動，正是要表達市府對兒童保護與性別平權的高度重視，同時呼籲社會大眾共同拒絕對兒少的體罰與暴力，終結對被害人的責難與歧視，讓台南成為更溫暖、安全的宜居城市。

社會局局長郭乃文指出，社會局近年持續推動「親職賦能計畫」與「親職減壓服務計畫」，協助家長理解並實踐正向教養理念；並結合社區倡議與民間團體力量，強化在地兒少保護網絡，全面提升防護能量。

郭乃文說，台南市為有效協助性侵害被害人，社會局自2016年起結合司法、警政及醫療單位共同推動「性侵害被人一站式服務」，透過一站式集中安排，就近提供被害人專業整合式服務，減少被害人於警察局、醫院或地檢署往返奔波及重複陳述案情而受到二次傷害，未來將持續透過教育、宣導與服務，深化社會對「Only YES Means YES」的理解與實踐。

社會局說明「國際不打小孩日」起源於1998年美國民間組織發起的「Spank Out Day」，主張體罰並非有效教育方式，倡導以愛與理解取代打罵教育；「國際丹寧日」緣起於1992年義大利一名法官認為少女應是主動脫下緊身牛仔褲而宣判加害者無罪，全球各地遂發起於每年4月最後一個星期三穿上丹寧行動，強調「Only YES Means YES──積極同意」的理念。

市府呼籲，若民眾發現疑似兒少受虐或性暴力案件，請即撥打113全國保護專線，或至「社會安全網－關懷e起來」網站通報，共同守護每一位需要被看見與關懷的市民。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

台南市長黃偉哲穿牛仔外套響應國際不打小孩日，與丹寧日，帶領宣示「不打小孩、Only YES Means YES」，倡議反暴力、促性別平權。圖／台南市社會局提供
台南市長黃偉哲穿牛仔外套響應國際不打小孩日，與丹寧日，帶領宣示「不打小孩、Only YES Means YES」，倡議反暴力、促性別平權。圖／台南市社會局提供
台南市響應國際不打小孩日，與丹寧日。圖／台南市社會局提供
台南市響應國際不打小孩日，與丹寧日。圖／台南市社會局提供

性侵 被害人

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