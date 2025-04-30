南市安南區大發展 村路型社區跟著前進 公親寮市地重劃有譜

台南市安南區公親寮緊鄰新吉工業區，加上受南科效應影響，人口逐漸增加，開發更為迫切，5年前地主尚無重劃的意願，但近2年來意願明顯提高，同意面積已過半。地政局進一步舉辦重劃意願調查座談會，希望更多地主同意重劃，藉此改善城市景觀也讓生活環境更好。

安南區長魏文貴表示，目前安南區僅有公親里沒有活動中心，若能市地重劃，可藉此取得機關用地。另經過此區要往新吉、中崙工業區的車輛多，透過重畫也可以改善交通。

房仲業者指出，就鄰近長安里土地將一行情來看，已是1字頭，公親寮重劃完成，將帶動地方發展，也可望站穩1字頭，創造雙贏。

公親里東邊是中崙工業區、西邊緊鄰新吉工業區，隨著南科帶動安南區發展效益，近幾年來區內人口明顯成長，各建案陸續推出，因開發的需要，地方有所期待，公親寮市地重劃受到重視。

地政局長陳淑美說，過去公親寮地區原為農漁區，1983年都市計畫發布變更為住宅區，並列為第四期發展區，附帶條件以市地重劃方式開發，但至今尚未開發。因近年周邊重大建設如南科、台灣歷史博物館、新吉工業區等陸續完建，為促進土地合理、有效利用，透過都市計畫通盤檢討方式，將公親寮區劃設為市地重劃區。

此案開發面積為7.64公頃，除規畫約4.71公頃住宅區外，另劃設公兒、廣場及道路共約2.93公頃公設用地，重劃完成後，將使區內公學路一段由8米拓寬至15米，並開闢一座0.29公頃的公園，結合滯洪池功能，透過妥善的公共設施用地規畫與道路系統改善，除解決來往新吉、中崙工業區車輛多，常出現壅塞現象，也將有效提升土地價值及使用效益。

地政局表示，依平均地權條例規定，土地重劃需徵求地主及其面積過半同意，才能辦理。本案自2020年起即於公親寮清水寺舉辦開發意願座談會，但地主參與意願不高，歷經5年環境變遷，安南區日漸繁榮，地價隨之提高，可建地需求殷切，為提高地主參與意願，經檢討修正重劃負擔比例後，去年底寄送「開發意願調查表」，目前已徵得33.63%私有土地所有權人同意且同意者私有土地面積已達50.34%。

昨天下午的座談會民眾參與熱烈，已有土地所有權人現場簽同意書，另有所有權人反映土地為多人共有，請求協助。地政局表示，會針對這些共有地主進行說明並家戶拜訪，持續徵求地主辦理重劃意願，期盼能完成公親寮地重劃。