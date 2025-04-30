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阿里山下情人回憶天長、地久橋封閉 天長橋永久封閉地久橋修復進度曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
阿里山國家風景管理處評估，為顧及安全，天長橋永久封閉。記者魯永明／攝影
阿里山國家風景管理處評估，為顧及安全，天長橋永久封閉。記者魯永明／攝影

嘉縣阿里山入口、番路鄉觸口「天長橋」、「地久橋」2座知名景觀吊橋，是情人浪漫回憶，因年久失修，去年天長橋封閉，地久橋元旦也封，至今未動工修復，引起居民遊客關切；阿里山國家風景管理處評估，為顧及安全2座橋都拆，天長橋永久封閉，重建新地久橋，下半年開工，2026年下半年竣工。

天長、地久吊橋，橫跨八掌溪上游溪谷，青山綠水襯映下，相當耀眼，吸引遊客流連駐足。阿管處說，天長、地久吊橋興建近半世紀，數次檢修有吊橋構件嚴重老化，如主索及垂吊索等鋼索斷絲，考量遊客多，為提升遊憩服務品質及旅遊安全，促進觀光發展，有全面整修必要，改建完成帶動優質、具特色文化旅遊亮點，活絡觀光產值，增加產業經濟發展。

評估天長吊橋橋塔位於陡峭河岸邊坡，下邊坡長年受水流侵蝕，橋塔基礎、錨定座周邊邊坡崩落明顯，多次進行邊坡修復工程，再次崩落風險極高，嚴重威脅橋塔及錨定座安全，天長吊橋封閉，該地質狀態不利原址改建，決定永久封閉。

至於地久吊橋，經長期檢視，發現木縱梁腐朽損壞處遽增，考量遊客通行安全，依行政院頒布「橋梁維護管理作業要點」辦理，元旦封橋。因損壞部份主構件不易更換，超過使用年限，決定修繕重建。

阿管處指出，地久吊橋規畫設計，發現既有橋塔位置空間侷限，日後施工動線緊鄰現有公路及鄰房，施工期間安全圍籬設置，將影響民宅與店家出入動線，以及抗風索配置困難等情事。評估右岸橋頭廣場腹地狹小，遊客從龍隱寺廣場越過地久吊橋後，常因無停留駐足空間隨即折返，觀光效益不彰。因此，原址重建增加效益有限，後續擬將右岸吊橋橋塔往上游位移，避免與鄰房空間過於侷促，規畫出舒適停留空間及拍照打卡點，吸引更多遊客，提升觀光價值。

辦理土地取得或同意使用，地主多年前遷居國外，多次探詢才取得地主聯繫方式，數次協調，取得地主土地使用許可，考量地久吊橋整體視覺景觀，整修後觀光效益，以及周邊環境及遊憩設施改善，需經費1億元，配合預算編列，預計今年中完成招標，下半年開工，估計工期420個日曆天，明年下半年竣工，地久吊橋設計長度136公尺。

阿里山國家風景管理處評估，為顧及安全，天長橋永久封閉。記者魯永明／攝影
阿里山國家風景管理處評估，為顧及安全，天長橋永久封閉。記者魯永明／攝影
阿里山國家風景管理處評估，為顧及安全，重建新地久橋，下半年開工，2026年下半年竣工。記者魯永明／攝影
阿里山國家風景管理處評估，為顧及安全，重建新地久橋，下半年開工，2026年下半年竣工。記者魯永明／攝影
阿里山國家風景管理處評估，為顧及安全，重建新地久橋，下半年開工，2026年下半年竣工。記者魯永明／攝影
阿里山國家風景管理處評估，為顧及安全，重建新地久橋，下半年開工，2026年下半年竣工。記者魯永明／攝影
阿里山國家風景管理處評估，為顧及安全，天長橋永久封閉。記者魯永明／攝影
阿里山國家風景管理處評估，為顧及安全，天長橋永久封閉。記者魯永明／攝影
阿里山國家風景管理處評估，為顧及安全，重建新地久橋，下半年開工，2026年下半年竣工。記者魯永明／攝影
阿里山國家風景管理處評估，為顧及安全，重建新地久橋，下半年開工，2026年下半年竣工。記者魯永明／攝影

吊橋 阿里山

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