杜絕亂丟煙蒂營造美麗家園 嘉市環保局祭撿拾菸蒂換好禮獎勵措施

嘉義市環保局為提升民眾環保意識，打造無菸蒂環境，推出「清街總動員絕蒂救援GO」撿菸蒂換好禮活動，活動即日起至11月30日止，民眾只要撿拾收集100根菸蒂，可兌換500mL環保洗衣精，收集500根菸蒂可兌換限量隨身菸蒂盒等實用禮物，詳情請上環保局網站及臉書粉絲團查詢。

環保局說，菸蒂常在癮君子抽完後隨手亂丟，一根小小菸蒂，時常出現在有人們聚集停留的各式商店、餐飲店、醫院診所、公園及交通場站周圍人行道、道路或排水溝等熱區，不僅影響市容，菸蒂含有超過4000種化學物質，以及難以分解醋酸纖維塑膠，會釋放塑膠微粒，流入水體影響生態，透過食物鏈危害人體健康。

根據環境部推估，台灣每年亂丟超過362億根菸蒂，許多人誤解菸蒂可以自然分解，所以就算隨便丟棄也沒有影響，但菸蒂是醋酸纖維素、石棉纖維等人造塑料製作，自然生物降解所需時間非常久，且其毒素會被累積在水體或土壤中。

隨手亂丟菸蒂不但會被處罰1200元以上6000元以下罰鍰，當菸蒂順著水溝、河川流向大海，被海鳥、海龜、魚類和海豚食入而造成死亡，毒素也可能透過食物鏈生物累積，最終被人類自己吃下肚。