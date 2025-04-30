雲林北港迎迓白沙屯媽祖 5月3日車輛只出不進

白沙屯媽祖10天9夜的徒步進香將於5月2日凌晨啟程，32萬9118名香燈腳報名創新高。由於「粉紅超跑」行進路線不定，龐大進香團及車隊對沿途交通將是一大考驗，預計5月3日抵達雲林北港朝天宮，雲縣府昨宣布，北港市區當天將首度管制車輛「只出不進」。

配合進香路線，交通部要求台鐵加掛車廂及加開列次，也首次祭出高鐵及公路局配合疏運；今年去程時間緊迫，平面道路交管部分，公路局苗栗工務段表示，為避免粉紅超跑屆時突轉往西濱快速公路，5月1日晚間10時至2日上午8時，將封閉台61南下龍港至房裡各路段匝道（105公里至130公里處）。

苗縣警局交通隊指出，交管將以拱天宮為中心向外輻射，主要聯絡道路台1線5月1日上午8時起實施分階段管制，台1線白沙屯至新埔路段全線封閉，建議5月1日至2日會行經苗栗海線地區改行駛國道1號、國道3號。

雲縣府今年決定5月3日北港市區上午6時起至24時止畫設管制區禁止車輛進入，部分路段也禁止路邊停車。

當天嘉義客運、臺西客運、嘉義縣公車處原行經北港市區站點全數取消，統一改由「北港1911好庫文化園區」上下車，雲縣府也規畫當天中午12時至晚上9時嘉義車站往返好庫文化園區、嘉義高鐵站往返好庫文化園區等2線接駁服務，每15分鐘1班次。

雲林民政處指出，已協調育英國小、僑美國小、北辰國小、南陽國小、北港高中、北港農工等校園5月3日上午8時至晚間10時開放非教學區域供休憩使用，另，北港鎮第二零售市場2樓、北港鎮立游泳池、北港鎮農會都設有休憩及洗手間服務。