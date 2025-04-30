南市赴美拓銷蘭花 議員酸關稅不夠高？農局說出國前會先研議

美國對等關稅恐衝擊國內諸多產業，其中美國為台灣蘭花第一大出口市場，國內蘭花產業又約一半產值來自台南，南市議員昨質詢說，市府今年仍要前往美國拓銷蘭花，「是怕關稅不夠高？」應降低單一市場依賴；市府表示，出國開拓銷路前會先研議。

南市農業局指出，蘭花國外行銷活動是表列今年下半年度國際花卉展覽時間，另也有赴英國、日本、越南、印尼等地，後續會與台灣蘭花產銷發展協會研議可行的參展場次後才協助參展，並非每處都會參展，拓銷活動會以推廣高單價產品為主。

南市經發局、農業局、勞工局、財稅局等昨針對美國關稅影響與因應對策做專案報告，不分黨派議員都認為，至今未見市府的具體、積極應對措施，且就怕台灣成為洗產地的溫床，建議市長黃偉哲盡速動用包含二備金的4億元預算，並成立單一窗口協助產業解決問題。

市議員蔡宗豪說，蘭花產業高度依賴美國市場，市府以積極拓展國內外參展行銷因應，活動列表卻赫見美國入列，是怕關稅不夠高嗎？且時間還從6月到12月，一去就去半年時間，此外，台南恐有18萬名勞工受關稅波及，市府應避免發生無薪假情形；市議員李宗霖指出，美國關稅大刀目的是讓產業回歸美國在地製造，台灣應避免成為洗產地的溫床，市府在輔導中小企業時，須加強預防洗產地的狀況發生。

南市府秘書長方進呈答詢說，美國關稅政策暫緩90天，市府會全力配合中央，協助台南中小企業、微型企業轉型發展。市府也回應，已成立專案窗口，後續會以強化產業對話平台、重點輔導中小微型企業及多元拓展開發海內外市場等對策因應。