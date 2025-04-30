嘉市民族國小都更 教育部不參與 黃敏惠將剔除土地續招商

嘉義市蛋黃區民族國小西側公辦都更案第二期計畫中一塊面積3955平方公尺的土地，地主教育部拒絕參與都更，對此，市長黃敏惠昨於議會說，決定剔除該土地持續招商；黃也再提大南方矽谷計畫沒納入嘉市，喊話中央「別讓嘉義市自己飼（台語，指只能自立自強）」。

民族國小西側公辦都更案第一期基地在垂楊路與吳鳳北路口，去年8月動工，第二期位於民族路與吳鳳北路口，面積9837平方公尺，教育部土地占約4成；市府都發處長許懷群說，剔除教育部土地後約5882平方公尺，大於一期，市府已取得國有財產署的同意書，將優先利用市有及國產署土地，重新啟動先期規畫與招商作業，預計明年中辦招商。

黃敏惠到市議會定期會施政報告，她說，市府完成民族國小西側占用戶拆除後積極爭取公辦都更，2010年因營建成本、開發規模等因素，提報內政部獲同意調整為分期招商，過程中教育部都有參與並無表達異議，如今教育部以「分期開發造成權益受損」為由拒絕參與，既不符都市更新條例精神，也無視過去同意程序，令人感到遺憾。

許懷群表示，教育部持有的土地因未臨建築線，未來規畫及利用方式仍須另行協商。

黃敏惠也說，嘉市能支持大南方新矽谷推動方案的能量很大，卻未見中央對嘉市實質建設，尤其教育、醫療沒有列入，更嚴重的是交通運輸路網配套22條建設，唯獨嘉市沒半條，「絕不能被邊緣化」，盼中央給更多的支持與鼓勵，針對高鐵嘉義站聯外輕軌，持續爭取中央兌現。