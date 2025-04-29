職棒熱身賽場次創新高...民代憂停車位不足 嘉市府建議多搭公車

中華職棒於嘉義市立棒球場進行11場熱身賽，隨著棒球熱潮假日有超過3千人觀賽，議員擔心例假日周邊停車空間不足，市府應有相對措施；市長黃敏惠表示，市府APP提供即時停車位資訊，也會請中職官方協助宣傳，搭乘大眾運輸工具、騎乘YouBike等。

市議員王浩表示，嘉義市承辦官方職棒熱身賽今年有19場是例年來最高，如今已舉辦11場熱身賽，假日場次最高達3899人、平日場次最高達3024人，未來還有8場例行賽，勢必會有更多人潮。但球場周邊4區停車場合計567席停車位，一旦有3千人以上的觀眾賽事，連周邊公明路、啟明路一帶的路邊停車格停滿後，還是沒有車位可以停，加上附近建國二村、復興新村地區市地重劃工程進行中，憂心停車位空間不足。

黃敏惠表示，透過市府愛嘉義APP停車場、公車資訊、委請中華職棒大聯盟協助宣導球迷多利用大眾運輸工具、利用YouBike等運用。

市府交通處表示，目前棒球場所屬停車位計有小客車566席及大型車32席，刻正委由標租業者營運中；因鄰近市地重劃相關工程，市府製作大眾運輸相關資訊，會同中華職棒聯盟進行宣導，鼓勵民眾利用大眾運輸工具或停放鄰近路段停車格後步行或騎乘YouBike入場。

外地民眾可搭乘高鐵、台鐵等大眾運輸工具來嘉義市、轉搭BRT或市區公車到嘉義公園站後，步行3分鐘即可到達棒球場。

棒球場周邊500公尺計有維新路、新生路、啟明路、民權東路、中山路、公明路、民族路、大雅路等8路段，合計汽車344席、機車691席停車格位；路外停車場計有棒球場停車場等5場公民營停車場，汽車769席、機車467席，總計汽車1113席、機車1158席停車格位。

大眾運輸部分，包括中山幹線及光林我嘉等市區公車每日122班次、BRT高鐵接駁車每日90班，以及公路客運7202B等13條路線每日95班次等公車服務，每日共307班次於嘉義公園周邊停靠，可供民眾往返棒球場、嘉義火車站及先期轉運中心；另在棒球場周邊500公尺範圍內設有公共自行車共7處站點174柱。