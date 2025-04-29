快訊

美中關稅戰經貿脫鉤 陸鷹派轟「要大陸的命」：拿台灣祭旗反制美

斥資8億美元買金礦！他押注黃金15年 靠基金再海撈150億

2025報稅系統啟動！快速登入搶先看所得稅 算出你的「省稅大禮包」

台南辦溫室氣體排放查證人員工作坊 助產業強化減碳

中央社／ 台南29日電

台南市政府今明兩天，在南台灣創新園區舉辦「ISO 14064溫室氣體排放內部查證人員工作坊」，盼協助產業強化減碳能力，提升企業在碳管理及內部查證方面專業能力。

台南市政府經濟發展局長張婷媛表示，為積極響應全球減碳趨勢並協助企業培育淨零人才，去年透過產業輔導，已協助210家在地企業進行諮詢輔導，並辦理37場專業課程及2場認證課程，有63名企業代表獲得相關證書。

張婷媛表示，今年將繼續提供各項課程，盼協助企業掌握國際碳管理標準，並建立完善內部碳管理機制，進一步取得資格證書，提升碳排放管理專業能力，與全球減碳趨勢接軌，增強企業市場競爭力

她說，經發局將繼續提供專業輔導，幫助企業實現永續發展目標，結合政策支持與專業資源，推動更多低碳化工作坊及輔導計畫，協助企業在邁向淨零轉型道路上穩步前行。

市長黃偉哲透過新聞稿表示，總統賴清德於就職演說中曾強調，淨零轉型是國家發展重要關鍵，透過強化產業低碳競爭力，將台灣打造為全球綠色供應鏈領航者；為此，市府全力支持企業建構碳盤查能力、提升減碳能力，並協助企業掌握資訊，共同努力邁向2050淨零轉型目標。

淨零 減碳 競爭力

延伸閱讀

台灣有「蕨類王國」之稱 舉辦蕨類繁殖技術工作坊受歡迎

減少溫室氣體排放、改善能源使用效率 人工智慧演算法辦得到

日本2023年度溫室氣體排放量 連續2年減少

兩大變因恐阻撓減碳腳步 賴總統重申2050淨零目標不變

相關新聞

職棒熱身賽場次創新高...民代憂停車位不足 嘉市府建議多搭公車

中華職棒於嘉義市立棒球場進行11場熱身賽，隨著棒球熱潮假日有超過3千人觀賽，議員擔心例假日周邊停車空間不足，市府應有相對...

新版財劃法衝擊 台南市長黃偉哲：必要開源節流但該爭的要爭

台南市長黃偉哲今天主持市政會議表示，新版財劃法公布，台南市僅獲配新台幣163億元，中央也可能被迫刪減或調降地方補助比率，...

台南白河水庫保護區遭開挖整地 南市府：已勒令停工

台南白河水庫水質水量保護區先被舉發有大面積違規砍樹整地等情況後，南市府在今年3月建議解除列管，4月地主則大範圍違規整地開...

議員問：嘉市建設被台電延誤？ 工務處長：台電是最難配合的單位

嘉義市議員黃思婷在議會質詢市府，有多少工程是因為台電遲未配合而延後工程進度？市府幫忙收拾爛攤子還要被民眾罵，要硬起來向台...

如何正確健康活到老 雲林虎尾首推長照見學健康俱樂部

雲林縣虎尾鎮65歲以上人口近1.3萬人佔18％。虎尾鎮公所今天率先推出「長照見學計畫」，將在鎮內17處關懷據點推動見學計...

全台每10顆蒜頭9顆來自雲林 今年品質變好原因曝光

雲林縣是全台最大蒜頭產地，每10顆蒜頭有9顆來自雲林，近日已陸續完成採收，雖然去年颱風造成種植面積略減，但受惠今春天氣寒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。