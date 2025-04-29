黃敏惠施政報告「嘉義市不缺計畫」 盼中央給予支持鼓勵
嘉義市議會定期會由市長黃敏惠施政報告，以經濟要發展、社會要進步、環境要保護等面向展現施政成果。而對於中央大南方新矽谷計畫、嘉義輕軌等重大建設；黃敏惠表示，嘉義市不缺計畫，只缺中央支持與鼓勵，會持續努力爭取。
黃敏惠表示，大南方新矽谷計畫未見對嘉義市的實質建設；交通、產業、教育、醫療等嘉義市都可以提供，因為嘉義市支持的能量很大，希望能成為計畫中的一員，尤其教育、醫療但竟然沒有列入嘉義市，更嚴重的是交通運輸路網配套22條建設唯獨「嘉義市就是沒半條」。
黃敏惠說，嘉義市是最佳應援城市，絕不能被邊緣化，嘉義市不缺計畫，盼中央給予更多的支持與鼓勵，而不是讓「嘉義市 自己飼」（台語諧音）。目前高鐵聯外嘉義輕軌尚未到站，但市府團隊不氣餒，將持續以溫柔堅定的態度為嘉義市發聲，爭取中央兌現。
黃敏惠在報告中，除細數多項重大建設，也聚焦嘉義市聚集「新經濟、新體驗、新人才、新治理」四大方向，並將融入十大旗艦計畫的施政成果。
在施政報告最後，黃敏惠邀請民眾一同展望未來；嘉義市將於今年12月舉辦「320+1嘉義城市博覽會」，以「百年治理風景」、「環境建設巡禮」、「城市創生共振」3大主題，全面展現城市治理、文化創生與永續發展的成果，期待眾人一同見證嘉義市邁向幸福城市新篇章。
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