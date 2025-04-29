台南白河水庫保護區遭開挖整地 南市府：已勒令停工

台南白河水庫水質水量保護區先被舉發有大面積違規砍樹整地等情況後，南市府在今年3月建議解除列管，4月地主則大範圍違規整地開路，立委陳昭姿今與環團痛批台南市政府水源區巡查管理是「玩假的」，對此，台南市政府回應，市府已勒令停工，要求地主限期改善。

南市府表示，去年3月台灣水資源保育聯盟收到民眾反映，位於白河區關子嶺段89-45地號的紫雲殿後方山坡地約0.4公頃範圍內疑似存在不法開發情形，隨即邀集相關單位現地勘查，該地土地權屬及使用地類別為私有農牧用地，且地主屬合法申報情況。

南市府也說，當下經檢視土地僅進行檳榔樹剷除和雜草清除，並無開挖或整地行為，地形及地貌未見改變，根部植被在除草後仍留存，且已有部分區域開始重新生長，並非無植被覆蓋，符合農地農用的標準，並無違法開發情形。

南市府提到，後續地主在去年11月18日申報開工，水利局及區公所自去年起到今年3月期間，均不定期派員巡查，並無發現不法開發情形，因此，在經濟部水利署召開水質水量保護區及水庫蓄水範圍巡查管理會議時建議解除列管，並由市府在施工期間依據核定計畫內容及「水土保持技術規範」加強對水土保持措施的監督和維護。

不過，水利局今年4月9日施工中檢查時，發現地主並未依核定計畫施作，開闢便道及違規開挖整地，該行為已違反水土保持法規定，市府已勒令停工，並將依法裁罰，同時要求地主限期改善，提出水土保持處理及維護計畫，若屆期未改善，將連續開罰。