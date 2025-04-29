議員問：嘉市建設被台電延誤？ 工務處長：台電是最難配合的單位
嘉義市議員黃思婷在議會質詢市府，有多少工程是因為台電遲未配合而延後工程進度？市府幫忙收拾爛攤子還要被民眾罵，要硬起來向台電追討修復的經費。工務處長蘇文崎表示，台電是最難配合的單位，會參酌相關法條裁處，路權的申請也會嚴格。台電嘉義區處表示，會督促包商做好工程品質、掌握施工期。
議員黃思婷在定期會表示，北園國小學步工程改善工程中，台電移除電桿作業後地面進行假復修，但修復不完整，接縫空隙大，騎摩托車只要經過都有打滑疑慮，3月31日接到里長反映給市府，工務處回覆這是台電負責的工程，工務處會同台電現勘，台電承諾會盡速協助修復，以為只要2個工作天，沒想到到了4月16日問題一樣存在，隔天就有名市民晚上騎機車經過滑倒受傷，直到4月23日是由市府工務處人員修復。
工務處長蘇文崎表示，市府有許多工程需要管線單位配合如台電、自來水公司、中華電信、興嘉天然瓦斯等，其中確實是台電相關工程的配合難度最高，有許多工程做好了，就是在等台電。
蘇文崎表示，台電工程只要一牽移，常會涉及許多民眾家庭用電，基本上有困難度，但確實有不少工程因台電而延遲，台電真的不是個非常好配合的單位，施工品質也是一直外界所垢病，有時真的是受不了，才會去幫忙修復。
蘇文崎說，未來會參酌行人交通安全自治條例相關規定，依法裁處台電，深挖路權的申請也會嚴格管理，也會反映給國營會、台電總公司。
市長黃敏惠表示，並不想和其他單位相處不好，但同仁有時候很委曲，民代都有民意壓力，最大的壓力來自道路安全，人民的安全是大家最重視的，自己也曾多次和台電聯絡希望配合辦理，嘉義市是人口密集城市，大家都很關注，希望台電配合的廠商將工程做好。
台電嘉義區處表示，工程係配合嘉義市政府「北園國小及北園國中周邊地下化工程」申請挖掘嘉義市北社尾路段，進行配電桿線下地人行道改善管路工程，該路段現階段均已完成管溝臨時修復，承攬商已於今年3月底完成全部管路埋設工程，後續將交由電氣承攬商持續進行配電架空桿線下地電氣工程。針對北社尾路段管溝臨時修復不平整，也於4月21日接獲嘉義市政府來函，要求承攬商辦理改善。
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